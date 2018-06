Salah kan tegen Rusland wel in actie komen namens Egypte

"Mo heeft de hele groepstraining meegedaan en is klaar om te spelen tegen Rusland", zei de teammanager van de Egyptische ploeg zaterdag.

Bondscoach Héctor Cúper wilde vrijdag tegen Uruguay geen risico nemen met Salah, de topschutter van Liverpool die in de finale van de Champions League tegen Real Madrid een schouderblessure had opgelopen.

De 26-jarige aanvaller was weliswaar weer fit verklaard, maar hij zag vanaf de bank hoe zijn teamgenoten in de laatste minuut onderuit gingen (1-0).

"We wilden risico's vermijden, zodat hij in een absolute topvorm is de resterende groepsduels met Rusland en Saoedi-Arabië'', aldus Cúper.

Warda

Mocht Salah alsnog niet in actie kunnen komen tegen Rusland, dan lijkt Amr Warda net als tegen Uruguay zijn logische vervanger aan de rechterkant van de aanval.

In tegenstelling tot Egypte wist Rusland wel zijn eerste wedstrijd winnend af te sluiten. Het gastland zegevierde met liefst 5-0 tegen Saoedi-Arabië.

Aangezien de nummers één en twee in elke poule doorgaan naar de achtste finales, is Egypte dus eigenlijk gebaat bij een overwinning tegen Rusland.

Rusland-Egypte begint dinsdag om 20.00 uur in Sint-Petersburg. Uruguay-Saoedi-Arabië start een dag later om 17.00 uur in Rostov aan de Don.