Effectief Denemarken begint WK met moeizame zege op Peru

Yussuf Poulsen tekende na 59 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd. De middenvelder had vlak voor rust nog een penalty veroorzaakt, maar die werd gemist. Ook de vele andere kansen van Peru bleven onbenut in het Russische Saransk.

Zowel Peru (Renato Tapia) als Denemarken (Nicolai Jörgensen) begon met een Eredivisie-speler aan de aftrap. De Deense Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne moesten genoegen nemen met een plek op de bank.

Bij Peru ging veel aandacht uit naar de invalbeurt van Paolo Guerrero, die na 63 minuten het veld in kwam. De spits en topscorer aller tijden van het land was door de FIFA voor twaalf maanden geschorst nadat hij eind 2017 werd betrapt op het gebruik van cocaïne.

De straf van Guerrero werd in hoger beroep verminderd, maar door sporttribunaal CAS weer verzwaard tot veertien maanden. Daardoor moest hij het WK uit zijn hoofd zetten, maar een Zwitserse rechtbank gaf Guerrero in mei alsnog toestemming om in Rusland te spelen.

Eerder op zaterdag werd de andere wedstrijd in groep C al gespeeld. Frankrijk won met 2-1 van Australië en gaat dus samen met Denemarken aan de leiding in de poule.

Schöne

Peru was in de beginfase al de meest dreigende ploeg, al probeerden de Zuid-Amerikanen het vooral van afstand. Doelman Kasper Schmeichel moest na acht minuten al ingrijpen op een schot van Yoshimar Yotun en even later deed ook André Carrillo een poging van afstand, maar Denemarken kwam de beginfase zonder tegendoelpunt door.

De Denen lieten in aanvallend opzicht weinig zien en kregen pas vijf minuten voor rust de eerste kans van de eerste helft nadat Renato Tapia aan de rand van het strafschopgebied een overtreding beging.

Christian Eriksen werkte de vrije trap echter in de muur en Schöne, die vlak daarvoor het veld in was gekomen voor de geblesseerde William Kvist, schoot de rebound in de handen van doelman Pedro Gallese.

Het was Peru dat in de absolute slotfase van de eerste helft op voorsprong had moeten komen. Poulsen haalde Christian Cueva onderuit in het strafschopgebied en na ingrijpen van de videoscheidsrechter wees arbiter Bakary Gassama naar de stip. Cueva ging zelf achter de bal staan om het buitenkansje te benutten, maar zijn slordige inzet zeilde een meter over.

Ruimte

Ondanks die fikse tegenvaller wist Peru ook in de tweede helft te domineren, met een snelle mogelijkheid tot gevolg. Cuevas liep aan de linkerkant het strafschopgebied binnen en gaf de bal goed voor, maar zowel Carrillo als Edison Flores wist de bal in vrijstaande positie niet goed te raken.

De eerste beste mogelijkheid voor Denemarken was daarentegen wel direct raak, mede dankzij de vele ruimte die Peru weggaf achterin. Eriksen stuurde Poulsen weg aan de linkerkant en de veroorzaker van de penalty in de eerste helft maakte oog in oog met doelman Gallese geen fout.

Na de treffer was het lange tijd eenrichtingsverkeer in de Mordovia Arena, maar tot de gelijkmaker van Peru leidde het niet. Flores stuitte op Schmeichel en ook invaller Guerrero slaagde er niet in zijn rentree te bekronen met een treffer.

De beste kans was nog voor Jefferson Farfan, maar de oud-PSV'er zag zijn poging ternauwernood gekeerd worden. De Denen kregen via Jörgensen nog een mogelijkheid om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar zijn schot was niet gevaarlijk genoeg en dus bleef het bij 1-0.