Argentinië bijt zich op WK mede door gemiste penalty Messi stuk op IJsland

Sergio Aguero zette de Argentijnen in de negentiende minuut nog op voorsprong, maar vijf minuten later was het gelijk door een doelpunt van voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason.

Na iets meer dan een uur leek Messi de Zuid-Amerikanen weer op voorsprong te schieten, maar de penalty van de sterspeler van FC Barcelona - die nog nooit wereldkampioen werd met Argentinië - werd gekeerd door doelman Thor Halldorsson. In het resterende half uur werd niet meer gescoord.

Later op zaterdag, om 21.00 uur, komen de twee andere landen in groep D in actie. Kroatië en Nigeria treffen elkaar in het Kaliningrad Stadion in Kaliningrad.

Tagliafico

In een vermakelijke eerste helft golfde het spel op en neer en kregen beide ploegen kansen. Namens de Argentijnen was Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico dicht bij een treffer en IJsland was zeer gevaarlijk via Finnbogason en Birkir Bjarnason

De Argentijnen deelden in de negentiende minuut toch de eerste klap uit: Aguero kreeg de bal in het strafschopgebied, draaide weg bij zijn tegenstander en knalde mooi raak.

Het tegendoelpunt bracht de IJslanders niet van de wijs. Sterker, vijf minuten later was het verrassend weer gelijk. Voormalig Eredivisie-speler Finnbogason kreeg de bal na een scrimmage voor zijn voeten en bleef koel: 1-1.

In het restant van de eerste helft was IJsland nog het meest dreigend en zag Diego Maradona vanaf de tribune dat de Argentijnen - ook Messi - moeite hadden om iets te creëren.

Strafschop

Ook in de tweede helft was de amusementswaarde hoog. De eerste kans was voor het verrassend sterke IJsland, maar Finnbogason zag een voorzet net over zich heen gaan.

De druk van Argentinië nam wel toe en dat leidde na een uur tot een strafschop toen Maximiliano Meza gevloerd werd. Messi ging achter de bal staan, maar de inzet van de sterspeler werd gekeerd door keeper Halldorsson.

Ondanks de misser van de aanvoerder bleef de druk van de Argentijnen toenemen, maar de defensie van IJsland - dat er amper nog uitkwam - bleek enorm hecht. Messi was nog wel een keer dichtbij, maar hij schoot rakelings naast.