Van Marwijk baalt na verlies tegen Fransen van 'dubieuze' rol videoarbiter

"Aan de ene kant ben ik tevreden over de manier waarop we gespeeld hebben, maar ik ben ook heel erg teleurgesteld. We hebben verloren door een dubieuze strafschop en een ongelooflijk gelukkige goal", zei Van Marwijk bij de NOS.

Voorafgaand aan de 1-0 werd de Uruguayaanse scheidsrechter Andrés Cunha door de videoarbiter - waarvan voor het eerst gebruik kan worden gemaakt op een groot toernooi - op een vermeende overtreding op Antoine Griezmann gewezen.

Cunha bekeek zelf nog even de beelden en besloot een strafschop te geven, die door Griezmann zelf benut werd. "Ik kon het niet heel goed zien, maar ik dacht dat het geen penalty was. Nu hoor ik van veel mensen dat ze het ook geen strafschop vonden. Helaas kunnen we het niet meer veranderen", aldus Van Marwijk.

De 2-1 van Paul Pogba in de slotfase werd goedgekeurd met behulp van doellijntechnologie. De gelijkmaker van de Australische aanvoerder Mile Jedinak, die net als Griezmann een strafschop benutte, bleek daardoor niets waard.

Vertrouwen

Van Marwijk put wel veel vertrouwen uit de manier waarop zijn elftal speelde tegen de Fransen. De Franse ploeg geldt als een van de titelfavorieten, maar maakte geen indruk.

"Ze wisten niet meer hoe ze tegen ons moesten spelen. Dat zegt nogal wat. Niemand heeft ook maar een moment gedacht dat het 5-0 zou kunnen worden. Meer dat wij nog weleens zouden kunnen winnen ook", aldus Van Marwijk.

"Dit nemen we mee naar de komende twee wedstrijden. Iedereen was benieuwd hoe we voor de dag zouden komen tegen een van de kanshebbers. Als je zo veel weerstand kunt geven en in fases zelfs beter bent, geeft dat veel vertrouwen."

Peru en Denemarken, de andere twee landen in groep C, treffen elkaar zaterdag om 18.00 uur.