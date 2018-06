Frankrijk dankzij videoarbiter én doellijntechnologie langs Australië op WK

Vroeg in de tweede helft kwamen de Fransen door een benutte strafschop van Antoine Griezmann - gegeven op advies van de videoarbiter - op voorsprong, maar dankzij een penalty van Mile Jedinak werd het al snel weer gelijk.

Frankrijk overtuigde eigenlijk geen moment, maar voorkwam toch een Australische stunt door een bekeken boogbal van Paul Pogba. Aan de hand van doellijntechnologie was te zien dat de bal via de onderkant van de lat de doellijn was gepasseerd.

Later op zaterdag, om 18.00 uur, staat in Saransk de andere wedstrijd in groep C tussen Peru en Denemarken op het programma. Verder worden in groep D Argentinië-IJsland (15.00 uur) en Kroatië-Nigeria (21.00 uur) afgewerkt.

Lloris

Van Marwijk zag dat zijn ploeg in Kazan de handen in de eerste minuten vol had aan de jonge Fransen, die mogelijkheden kregen via Kylian Mbappé, Pogba en Griezmann.

Na iets meer dan een kwartier hadden de 'Socceroos' zomaar zelf op voorsprong kunnen komen, maar de Franse doelman Hugo Lloris redde knap nadat een gevaarlijke kopbal van Matthew Leckie van richting werd veranderd door Corentin Tolisso.

In het vervolg van de eerste helft domineerde Frankrijk, maar bracht de ploeg van bondscoach Didier Deschamps de Australische opponent eigenlijk nooit echt in de problemen. Het was in de eindfase zelfs de ploeg van Van Marwijk die het gevaarlijkst uitbrak, zonder daarbij echt tot een grote kans te komen.

Strafschop

Na iets meer dan tien minuten in de tweede helft kwamen de Fransen dan toch op voorsprong, al hadden 'Les Bleus' daar wel de hulp van de videoarbiter voor nodig. De Uruguayaanse scheidsrechter Andrés Cunha werd geattendeerd op een overtreding op Griezmann, bekeek zelf nog even de beelden en gaf een strafschop.

Het was Griezmann zelf die vervolgens snoeihard raak schoot vanaf 11 meter. Wie dacht dat de wedstrijd daarmee al beslist was, kwam bedrogen uit. Niet heel veel later was het alweer gelijk en ook de Australische treffer kwam voort uit een penalty.

Barcelona-verdediger Samuel Umtiti maakte hands in zijn eigen 16-metergebied, waarna Cunha de bal opnieuw op de stip legde. Aanvoerder Jedinak schoot net als Griezmann keurig raak en bracht de spanning daarmee weer terug.

Een Australische stunt leek daarmee in de maak, maar het tegenvallende Frankrijk ging er alsnog met de zege vandoor. Pogba kreeg de bal voor zijn voeten, verschalkte doelman Mathew Ryan subtiel en zag dat de bal de doellijn nét passeerde.