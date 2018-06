Piqué: 'Ronaldo overdrijft en heeft er handje van te duikelen'

"Wij hadden veel meer kansen", treurde Piqué na afloop van de wedstrijd in Sochi. "Zij hebben drie keer op doel geschoten en scoorden ook drie keer. Soms zijn wedstrijden heel eenzijdig, maar moet je je bij zo'n resultaat neerleggen."

In de slotfase van het Iberische onderonsje schoot Ronaldo een vrije trap binnen, nadat hij zelf was neergelegd door Piqué. De Portugese vedette had de score al vroeg geopend door een penalty binnen te schieten, ook na een overtreding op hemzelf, en zag de Spaanse doelman David De Gea vlak voor rust in de fout gaan bij zijn schuiver.

Hoewel Ronaldo met zijn hattrick de hoofdrol opeiste en als vierde speler ooit op vier verschillende WK's scoorde, had Piqué geen goed woord voor de Real Madrid-aanvaller over. "Hij heeft er een handje van te duikelen", mopperde de centrale verdediger van FC Barcelona.

"Hij overdreef bij elk fysiek contact. Bij die vrije trap raakte ik hem nauwelijks, maar hij is iemand die bij elke gelegenheid naar de grond gaat en er wordt ook nog eens vaak in zijn voordeel gefloten."

De Gea

Ondanks de late tegentreffer en het puntenverlies was Piqué vrij goed geluimd. "Als je in de openingswedstrijd van een WK al na twee minuten een strafschop tegen krijgt en op achterstand komt, dan mag je gezien het spelverloop best met een goed gevoel van het veld stappen."

Ook De Gea, die zich bij de 2-1 flink verkeek op een houdbare inzet van Ronaldo, kwam er genadig af bij Piqué. "Er bestaan absoluut geen twijfels over hem. Hij laat al jaren zien waartoe hij in staat is en dat zal hij blijven doen. Van een gebrek aan vertrouwen is geen sprake. Hij is onze keeper."

Spanje, dat de bovenliggende partij was tegen de op papier sterkste tegenstander in de groepsfase, vervolgt zijn toernooi woensdag tegen Iran. Vijf dagen later wacht de wereldkampioen van 2010 een treffen met Marokko.