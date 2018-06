Bondscoach Marokko houdt hoop ondanks 'verschrikkelijk' verlies

"Zelfs met een gelijkspel was ik gezien het wedstrijdverloop zwaar teleurgesteld geweest, maar wat in blessuretijd gebeurde, was het ergste dat ons kon overkomen. Echt verschrikkelijk", aldus de balende Renard.

"De spelers zitten stuk, maar we kunnen het alleen onszelf verwijten. Het is onze fout en mijn verantwoordelijkheid. We moeten nu zo goed mogelijk toeleven naar de laatste twee groepsduels", aldus Renard.

Marokko, met onder anderen Ajacied Hakim Ziyech en Feyenoorder Karim el Ahmadi in de basis, ging in de slotminuut ten onder door een schlemielig eigen doelpunt van invaller Aziz Bouhaddouz. De beste kansen waren tot dat moment voor de Marokkanen.

In het andere groepsduel speelden toplanden Portugal en Spanje later op de avond in een spektakelstuk met 3-3 gelijk. Cristiano Ronaldo maakte een hattrick namens de Europees kampioen.

Vertrouwen

Hoewel de Portugezen en de Spanjaarden op papier sterker zijn dan Marokko, heeft Renard er vertrouwen in dat zijn ploeg zich na de nederlaag tegen Iran kan herpakken en een plek in de knock-outfase kan afdwingen.

"Gezien de kansen die we tegen Iran kregen, kun je je vast goed voorstellen hoe hard het verlies bij ons aankomt. Maar we hebben nog hoop. Er komen nog twee wedstrijden aan en het maakt voor ons niet uit wie we daarin treffen."

De volgende wedstrijd van Marokko in poule B is woensdag om 14.00 uur tegen Portugal. De groepsfase wordt op maandag 25 juni afgesloten met een wedstrijd tegen Spanje (20.00 uur).

Op de derde dag van het WK staan Frankrijk-Australië (12.00 uur), Argentinië-IJsland (15.00 uur), Peru-Denemarken (18.00 uur) en Kroatië-Nigeria (21.00 uur) op het programma.