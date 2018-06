Ronaldo vindt hattrick tegen Spanje beloning voor jaren hard werken

"Dit is echt ongelooflijk. Ik heb hier jarenlang hard voor gewerkt. Sommigen hebben misschien niet in mij geloofd, maar ik heb altijd in mezelf geloofd", zei de sterspeler van Real Madrid.

Ronaldo bepaalde twee minuten voor tijd met een perfect geplaatste vrije trap van zo'n twintig meter afstand de eindstand op 3-3.

De 33-jarige routinier had Portugal daarvoor al twee keer op voorsprong geschoten tegen Spanje, dat via Diego Costa twee keer terugkwam en via Nacho zelf ook nog heel even de leiding nam.

Teamgenoten

Ronaldo wilde echter niet dat in de media alle aandacht op hem werd gevestigd en prees vooral zijn teamgenoten.

"We hebben niet opgegeven. Ook niet toen we achter kwamen. Ik heb er vertrouwen in dat dit WK ons goed gezind is. We geloven dat we er tot het einde bij zullen zijn."

Ronaldo schaarde zich met zijn eerste treffer van de avond - in de vierde minuut uit een strafschop - in een illuster rijtje van spelers die op vier WK's hebben gescoord. Daartoe behoren ook de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose.