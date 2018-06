WK-programma 16 juni: Kroatië snakt naar eerste succes sinds 1998

12.00 uur: Frankrijk-Australië 2-1

15.00 uur: Argentinië-IJsland 1-1

18.00 uur, Mordovia Arena in Sadansk: Denemarken-Peru

Peru en Denemarken snakken in hun vijfde deelname naar weer eens een succesje op het WK. Zowel de Peruvuanen (1970 en 1978) als de Denen (1998) haalden weliswaar al eens de kwartfinales, maar dat is van zo'n lange tijd geleden dat daar niet meer op kan worden geteerd.

Weetje over de wedstrijd: Dat Peru geen al te rijke WK-historie heeft (het land deed pas vier keer eerder mee), blijkt wel uit het feit dat geen van de spelers in de huidige selectie was geboren toen de Peruvuanen in 1982 voor de laatste keer hun opwachting maakten op het mondiale eindtoernooi.

Speler om in de gaten te houden: Dé man in vorm bij Denemarken is Christian Eriksen. De oud-middenvelder van Ajax, tegenwoordig spelend bij Tottenham Hotspur, maakte in zijn laatste achttien interlands maar liefst zestien doelpunten. Met elf goals moest hij alleen Robert Lewandowski (zestien) en Cristiano Ronaldo (vijftien) boven zich dulden op de topscorersranglijst van de kwalificatiecampagne in de Europese zone.

21.00 uur, Kaliningrad-stadion in Kaliningrad: Kroatië-Nigeria

Voor Kroatië en Nigeria geldt een beetje hetzelfde als voor Peru en Denemarken. De Kroaten werden knap derde bij hun debuut in 1998, maar strandden in hun drie daaropvolgende deelnames telkens in de groepsfase. De Nigerianen kwamen in de vijf keer dat zij hun opwachting maakten nooit verder dan de achtste finales.

Weetje over de wedstrijd: Odion Ighalo is zaterdag 29 jaar oud geworden. De Nigeriaan kan na Roger Hunt (Engeland, 1966), Dinko Dermenzjiev (Bulgarije, 1970), Michel Platini (Frankrijk, 1982 and 1986), Aldo Serena (Italië, 1990), Miroslav Klose (Duitsland, 2006) en Patrick Vieira (Frankrijk, 2006) de zevende speler worden die op zijn verjaardag een doelpunt weet te maken.

Speler om in de gaten te houden: Bij Kroatië is er eigenlijk maar één echte sterspeler en dat is natuurlijk Luka Modric. De middenvelder van Real Madrid heeft het geven van een steekpass tot kunst verheven en moet er op dit WK voor gaan zorgen dat spits Mario Mandzukic in stelling wordt gebracht.

Programma zondag 17 juni

14.00 uur, Samara: Costa Rica-Servië (groep E)

17.00 uur, Moskou: Duitsland-Mexico (groep F)

20.00 uur, Rostov: Brazilië-Zwitserland (groep E)