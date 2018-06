Ronaldo bezorgt Portugal met hattrick punt in spektakelstuk tegen Spanje

Ronaldo opende al na vier minuten de score uit een strafschop. Halverwege de eerste helft bracht Diego Costa Spanje op gelijke hoogte, waarna Ronaldo vlak voor rust opnieuw trefzeker was.

In de tweede helft bogen de Spanjaarden de achterstand na rust om in een voorsprong. Costa maakte tien minuten na rust de 2-2 en Nacho zorgde even later voor de derde treffer van zijn land, maar Ronaldo hielp de Portugezen in de slotfase toch nog aan een punt.

Ronaldo evenaarde met zijn eerste doelpunt tegen Spanje het record van de Braziliaanse legende Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose. Hij werd de vierde speler die op vier verschillende WK’s tot scoren kwam.

Door het gelijkspel staan Spanje en Portugal met één punt tweede en derde in groep B. Iran won eerder op de avond met 0-1 van Marokko en gaat met drie punten aan de leiding in deze poule. De 'Leeuwen van de Atlas' staan zonder punten onderaan.

De Spaanse selectie had een aantal roerige dagen achter de rug. Bondscoach Julen Lopetegui werd een dag voor de start van het WK ontslagen, waarna Fernando Hierro enkele uren later als zijn tijdelijke opvolger werd aangesteld.

Spektakelstuk

Spanje en Portugal zorgden voor een spektakelstuk in het Fisht Olympisch Stadion. Al na vier minuten mocht Ronaldo vanaf elf meter aanleggen nadat hij zelf in de zestien werd neergehaald door Nacho. De wereldvoetballer van het jaar schoot de bal zonder problemen binnen.

Beide ploegen bleven vervolgens op de aanval spelen en dat resulteerde in kansen voor David Silva en Gonçalo Guedes. In de twintigste minuut werd een inzet van Silva geblokt en in de tegenaanval kreeg Guedes een voorzet van Ronaldo niet onder controle.

Halverwege de eerste helft waren de Spanjaarden wel trefzeker via een doelpunt van Costa. De spits nam de bal prachtig aan in de zestien, kapte zich vrij en schoot knap raak in de verre hoek.

Costa gaf vlak voor zijn treffer wel een zetje aan Pepe, maar volgens de videoarbiter kon dat door de beugel. Hij werd daarmee de eerste speler die op een WK heeft gescoord na tussenkomst van de videoscheidsrechter.

Kort na de gelijkmaker kwam Spanje bijna op voorsprong via een schot op de lat van Isco vanaf de rand van het strafschopgebied. De ploeg van Hierro drong steeds meer aan en werd ook gevaarlijk met een inzet van Andrés Iniesta, maar vlak voor rust was het raak aan de andere kant.

Blunder

Portugal profiteerde daarbij van een blunder van David de Gea. De doelman van Manchester United liet een niet al te lastig schot van Ronaldo knullig door zijn handen glippen.

Na rust boog Spanje de achterstand in een tijdbestek van slechts vier minuten om in een voorsprong. Costa tikte tien minuten na rust van dichtbij binnen nadat Sergio Busquets een vrije trap met het hoofd teruglegde.

Nacho bracht zijn land even later met een prachtige treffer op voorsprong. De verdediger schoot van net buiten het strafschopgebied via de binnenkant van de paal raak.

In het vervolg van de tweede helft zorgden beide ploegen nauwelijks nog voor gevaar, maar in de slotfase bracht Ronaldo de Portugezen toch nog op 3-3. Ditmaal schoot hij een vrije trap van zo’n twintig meter schitterend in de bovenhoek. In de extra tijd was Ricardo Quaresma nog dicht bij de 4-3 voor Portugal, maar zijn poging werd geblokt.