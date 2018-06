Ziyech stelt dat late nederlaag van Marokko tegen Iran hard aankomt

"Dit is echt ongelofelijk. Dit komt zeker hard aan", zei de middenvelder van Ajax voor de camera van de NOS.

"We leefden met z'n allen zo erg naar deze wedstrijd toe en als het dan niet lukt, dan moet je die 0-0 over de streep trekken."

Het enige doelpunt van de wedstrijd viel pas in de blessuretijd van de tweede helft en kwam op naam van nota bene de Marokkaanse invaller Aziz Bouhaddouz, die de bal bij een vrije trap ongelukkig achter zijn eigen doelman kopte.

Marokko deed zichzelf tekort met de verliespartij want in het eerste half uur verzuimden de Afrikanen tot meerdere keren toe te scoren. Onder anderen Ziyech liet een goede kans liggen.

'Niet tevreden'

"Ik telde hem al, maar die bal hobbelde op", doelde hij op het moment dat hij van dichtbij ietwat schlemielig over de bal heen trapte.

"In de tweede helft had ik nog een schot dat de keeper goed pakte. Het maakt niet uit hoe goed we speelden vandaag. Met een 1-0 nederlaag kunnen we niet tevreden zijn."

Het is voor Marokko nu zaak om de resterende twee wedstrijden in poule B, tegen Portugal (20 juni) en Spanje (25 juni) wel te winnen, wil het alsnog kans maken op een vervolg in het toernooi.

"Het is nu even slikken. We hebben nog twee wedstrijden en we gaan vechten tot we erbij neervallen", beloofde Ziyech.