Ronaldo evenaart record door op vier verschillende WK's te scoren

Ronaldo evenaarde het record van de Braziliaanse legende Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose. In totaal scoorde hij zes keer op alle WK’s.

De 33-jarige Ronaldo opende al in de vierde minuut tegen Spanje uit een strafschop de score voor Portugal. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen nadat hij zelf neergehaald werd door Nacho.

Vlak voor rust bracht de wereldvoetballer van het jaar zijn land opnieuw op voorsprong nadat Diego Costa voor de gelijkmaker van Spanje had gezorgd. Doelman David de Gea ging daarbij ernstig in de fout.

In de slotfase hielp Ronaldo de Portugezen via een schitterende vrije trap aan een punt in het spektakelstuk tegen Spanje (3-3).

Penalty

Op het WK van 2006 kwam Ronaldo voor het eerst tot scoren op een mondiaal eindtoernooi. Toen benutte hij eveneens een penalty in de laatste groepswedstrijd tegen Iran (2-0 overwinning).

Vier jaar later vond hij in Zuid-Afrika het doel tegen Noord-Korea (7-0 overwinning). Hij maakte in de slotfase van de tweede groepswedstrijd de zevende en laatste treffer voor de Portugezen.

Bij het vorige WK in Brazilië bezorgde Ronaldo zijn land de overwinning (2-1) in de laatste groepswedstrijd tegen Ghana. Desondanks strandde Portugal al in de groepsfase van dat toernooi.

Pelé scoorde van 1958 tot en met 1970 twaalf keer op een WK. In zowel 1958 als in 1970 was de Braziliaan trefzeker in de WK-finale, waarmee hij zijn land aan de wereldtitel hielp.

Seeler maakte in dezelfde periode als Pelé negen doelpunten voor Duitsland en Klose trof van 2002 tot en met 2014 maar liefst zestien keer doel voor de 'Mannschaft'. Daarmee is de 40-jarige Klose ook WK-topscorer aller tijden.