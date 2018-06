Jahanbakhsh noemt late zege van Iran op Marokko 'ongelooflijk'

"Dit is echt ongelooflijk", jubelde de aanvaller van AZ voor de camera van de NOS. "We hebben het zo goed gedaan."

Lange tijd leek de wat gezapige ontmoeting af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de blessuretijd van de tweede helft kopte de Marokkaanse invaller Aziz Bouhaddouz in zijn eigen doel.

Het was een van de weinige keren dat Iran gevaarlijk opdook in het vijandelijke strafschopgebied. De Iraniërs lieten Marokko aanvallen en probeerden toe te slaan in de counter.

"Dat lukte al bijna in de slotfase van de eerste helft", zegt Jahanbakhsh over een enorme mogelijkheid van zijn ploeggenoot Sardar Azmoun. "We hebben daarna goed verdedigd en hebben het samen gedaan. En dan winnen we ook nog in de slotfase."

Straat

Het was voor Iran pas de tweede overwinning in dertien WK-duels en de eerste sinds 1998 toen de Iraniërs in eveneens de groepsfase met 1-2 te sterk waren voor de Verenigde Staten.

"Ik denk dat in Iran iedereen de straat op is gegaan. Dit is zo mooi", stelde Jahanbakhsh. "De mensen in ons land zijn gek op voetbal."

De topscorer van de Eredivisie leek vlak na de wedstrijd al weer aardig hersteld. Hij moest zich in de slotfase van de wedstrijd geblesseerd laten vervangen. Hij werd zelfs met een brancard van het veld gedragen.

Naast Iran en Marokko maken Portugal en Spanje deel uit van groep C. Zij staan op dit moment tegenover elkaar in het Fisht Stadion in Sochi.