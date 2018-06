Marokko door eigen doelpunt in extra tijd onderuit tegen Iran op WK

Aziz Bouhaddouz kopte de bal in de vijfde minuut van de blessuretijd bij een vrije trap van Iran in eigen doel, waardoor Marokko zijn eerste WK-duel in twintig jaar op de valreep verloor.

Hakim Ziyech en Karim El Ahmadi speelden de hele wedstrijd mee bij Marokko, waar Nordin Amrabat een kwartier voor tijd gewisseld werd voor zijn broer Sofyan Amrabat. Bij Iran deed Eredivisie-topscorer Alireza Jahanbakhsh tot vijf minuten voor tijd mee.

Door de zege gaat Iran met drie punten aan kop in groep B. Marokko bezet zonder punten de laatste plaats. Om 20.00 spelen Portugal en Spanje in Sochi de andere wedstrijd in deze poule. Marokko neemt het woensdag in zijn tweede groepswedstrijd op tegen Portugal en Iran treft op dezelfde dag Spanje.

Ziyech

Marokko zocht vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dat resulteerde na vier minuten in de eerste grote kans van de wedstrijd. Ziyech stond volledig vrij op de rand van het zestienmetergebied, maar de Ajacied maaide over de bal heen.

Iran loerde op de counter, maar kwam er door de druk van de Marokkanen niet aan te pas in de openingsfase. Na iets meer dan een kwartier kwamen de Aziaten opnieuw met de schrik vrij na een scrimmage, waarbij schoten van Younès Belhanda en Mehdi Benatia werden geblokt.

Nadat de Marokkaanse storm was gaan liggen, kwam Iran er af en toe gevaarlijk uit. Zo kreeg Roozbeh Cheshmi na ruim een half uur de eerste kans voor de formatie van bondscoach Carlos Queiroz, maar zijn schot ging over.

Enkele minuten voor rust was Iran dicht bij de openingstreffer. Bij een snelle uitbraak stormde Sardar Azmoun alleen op het doel af, maar hij schoot op doelman Munir Mohamedi. In de rebound hield Mohamedi met een prachtige reflex ook Jahanbakhsh van scoren af.

Amrabat

Waar Marokko en Iran het publiek in de eerste helft uitstekend vermaakten, was het spelbeeld na rust volledig anders. De 'Leeuwen van de Atlas' slaagden er niet meer in om te domineren en de ‘Perzische Leeuwen’ verschenen nauwelijks voor het vijandige doel.

Een kwartier voor tijd kon Nordin Amrabat niet meer verder bij Marokko. De oud-speler van PSV en VVV-Venlo maakte plaats voor Sofyan Amrabat, die zijn WK-debuut maakte.

Pas tien minuten voor tijd zorgde een van beide ploegen eindelijk weer voor gevaar. Ziyech schoot vanaf de rand van het strafschopgebied op doel, maar keeper Alireza Beiranvand tikte de inzet naast.

Vijf minuten voor tijd moest Iran verder zonder Jahanbakhsh. Na een lange blessurebehandeling werd de aanvaller van AZ per brancard van het veld gedragen.

Het duel leek op 0-0 af te stevenen, maar in de blessuretijd bezorgde Bouhaddouz Iran met een eigen doelpunt toch nog de winst. De aanvaller kopte een vrije trap vanaf de linkerkant van dichtbij achter doelman Mohamedi, die volledig kansloos was.