Van Marwijk: 'Australië moet durven geloven in resultaat tegen Frankrijk'

"Het zware werk zit erop. We hebben de afgelopen weken de dingen kunnen doen die we wilden doen, getraind zoals we wilden trainen. Nu is het relaxt toeleven naar morgen", zei Van Marwijk volgens VI vrijdag op zijn persconferentie in de Kazan Arena in Kazan.

Australië kan zijn borst natmaken, want Frankrijk geldt met spelers als Paul Pogba en Antoine Griezmann binnen de gelederen als een van de absolute topfavorieten voor de wereldtitel.

Van Marwijk beseft dan ook terdege dat de 'Socceroos' voor een ongelooflijk zware opgave staan, maar weigert zich op voorhand neer te leggen bij een nederlaag.

"We zullen gedisciplineerd moeten spelen. En niet tien, twintig of dertig minuten, maar de hele wedstrijd, inclusief blessuretijd", vertelde hij.

Geluk

"Daarbij moeten we ook durven geloven in een resultaat en er dan ook nog een beetje geluk bij hebben. Ik heb de spelers verteld dat er altijd een kans is als zij zichzelf durven te zijn. Frankrijk wint negen van de tien keer van Australië."

"Wij hebben er hard aan gewerkt er vijf, zes van de tien keer van te maken, zodat we zelf vier, vijf keer meer kans maken op een resultaat. Het is niet makkelijk om jezelf te zijn op een WK tegen een team zoals Frankrijk, maar we hebben er veel over gepraat en mijn vertrouwen in mijn spelers is groot."

Peru en Denemarken zijn de andere twee landen die deel uitmaken van groep C. Zij staan eveneens zaterdag tegenover elkaar in Saransk.

Australië is er voor de vierde keer bij op het WK, maar slaagde er alleen in 2006 onder leiding van Van Marwijks landgenoot Guus Hiddink in om de poulefase te overleven.