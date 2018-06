Uruguay na reeks gemiste kansen pas in slotfase langs Egypte

Daarmee voorkwam de 23-jarige verdediger dat Luis Suarez de schlemiel van de dag werd. De spits had minstens drie keer kunnen scoren in Jekaterinenburg. Egypte kwam maar mondjesmaat in de buurt van het doel van Fernando Muslera.

Door de krappe zege bezet Uruguay de tweede plaats in poule A. Gastland Rusland is na de klinkende 5-0 overwinning in het openingsduel op Saoedi-Arabië koploper.

De Russen spelen dinsdag hun tweede poulewedstrijd tegen Egypte. Een dag later nemen Uruguay en Saoedi-Arabië het tegen elkaar op.

Mohamed Salah bleef 90 minuten op de bank

Salah

Egypte speelde de wedstrijd zonder Mohamed Salah. De sterspeler had te veel last van de schouderblessure die hij opliep in de Champions League-finale met Liverpool tegen Real Madrid (1-3).

Bij Uruguay stond het gevreesde spitsenkoppel Suarez-Cavani wel aan de aftrap. Met name de spits van Barcelona kreeg enkele goede kansen, maar slaagde er niet in om te scoren.

Na een afwachtende openingsfase kreeg Suarez de eerste echte kans, maar zijn schot ging ruim naast. Kort voor rust kreeg de oud-Ajacied een nog grotere mogelijkheid, maar na een hoekschop schoot hij van dichtbij in het zijnet.

Suarez baalt na een gemiste kans

Kansenverhouding

De tweede helft begon met de volgende kans voor Suarez, die door Cavani in scoringspositie werd gebracht. Het schot van de spits strandde op de knie van doelman Mohamed Al-Shenawi. Die kreeg verrassend de voorkeur boven de 45-jarige Essam El-Hadary, die de oudste speler ooit op een WK had kunnen worden.

Een kwartier voor tijd miste Suarez wederom een grote kans. Hij ontsnapte aan de laatste verdediger en probeerde de doelman voorbij te dribbelen, maar Al-Shenawi plukte de bal van zijn voeten.

In de slotfase was Cavani tot tweemaal toe dicht bij de opneningstreffer. Eerst legde Suarez de bal met het hoofd klaar voor zijn kompaan, die zijn pegel uit de kruising getikt zag worden door Al-Shenawi. Kort daarna trof Cavani met een fraaie vrije trap de paal.

De op basis van de kansenverhouding verdiende zege voor de Zuid-Amerikanen kwam er in de 89e minuut toch. Giménez klopte bij een vrije trap van Carlos Sanchez twee Egyptenaren in de lucht en kopte feilloos raak.