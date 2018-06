Kompany en Vermaelen ontbreken nog op training België

In die Russische stad nabij Moskou is het basiskamp van de 'Rode Duivels'. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez vliegt zaterdag naar Sochi, waar twee dagen later de eerste groepswedstrijd tegen Panama op het programma staat.

Aanvoerder Kompany (32) viel twee weken geleden in de oefeninterland tegen Portugal (0-0) uit met een liesblessure. Martínez nam de blessuregevoelige verdediger van Manchester City toch op in zijn WK-selectie, al heeft hij uit voorzorg met Laurent Ciman wel een mogelijke vervanger meegenomen naar Rusland.

De eveneens 32-jarige Vermaelen, die de laatste jaren door blessures weinig in actie kwam, heeft last van zijn hamstring. De oud-Ajacied speelde dit seizoen slechts veertien competitieduels voor FC Barcelona. Martínez heeft tot 24 uur voor de wedstrijd tegen Panama de tijd om een geblesseerde speler te vervangen.

België doet voor de dertiende keer mee aan het WK en geldt als outsider. In 1986 bereikten de Belgen met een vierde plaats in Mexico hun beste resultaat ooit. In groep G spelen onze zuiderburen ook tegen Tunesië en Engeland.

Rashford

Bij groepsgenoot Engeland lijkt Marcus Rashford op tijd fit voor de eerste wedstrijd tegen Tunesië. De aanvaller van Manchester United hervatte vrijdag de groepstraining.

Rashford ontbrak de voorbije dagen, omdat hij last bleef houden van een knieblessure. Engeland treft de Tunesiërs maandag en daarna volgen confrontaties met achtereenvolgens Panama en België.

België-Panama begint maandag om 17.00 uur. Drie uur later nemen Tunesië en Engeland het tegen elkaar op.