Hierro niet van plan 'iota' te veranderen bij Spanje na ontslag Lopetegui

"Ik ben niet van plan om een iota te veranderen", zo gebruikte de vijftigjarige Hierro een bijbelse uitdrukking op zijn persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd. De iota is de kleinste letter uit het Griekse alfabet.

"We houden vast aan het voetballende concept dat we al lange tijd hanteren. Jullie gaan het Spaanse elftal zien zoals jullie gewend zijn."

Hierro werd woensdag, een dag voor de start van het WK, aangesteld als opvolger van de enkele uren eerder ontslagen Lopetegui. De Spaanse bond nam het hem zeer kwalijk dat hij enkele weken na het verlengen van zijn contract een verbintenis bij Real Madrid ondertekende. Lopetegui had de bond slechts vijf minuten voordat Real Madrid het nieuws bekendmaakte ingelicht.

Als technisch directeur van de Spaanse bond was Hierro al in Rusland aanwezig, zodat hij direct kon instappen als opvolger van Lopetegui. "Spanje domineert graag de wedstrijd en houdt ervan om mooi te spelen. We hebben een duidelijke strategie en dat blijft zo", zei de 89-voudig international.

Hij denkt niet dat het plotselinge vertrek van Lopetegui veel invloed zal hebben. "We hebben ons twee weken lang goed voorbereid op het WK. Een groot deel van de technische staf is nog intact."

Ramos

De spelers zouden volgens berichten in de Spaanse media tegen het ontslag van Lopetegui zijn geweest, die in twintig interlands als bondscoach ongeslagen bleef. Aanvoerder Ramos zei donderdag dat hij vertrouwen in Hierro heeft.

"Er zijn maar weinig mensen die beter gekwalificeerd zijn dan Hierro om het vertrek van Lopetegui op te vangen", oordeelde Ramos. "Hij was een geweldige speler die wij allemaal al lange tijd bewonderen."

Ramos geeft toe dat het ontslag voor afleiding in de Spaanse selectie heeft gezorgd. "Het zijn geen prettige dagen geweest. Lopetegui was onderdeel van ons doel. Hij heeft geholpen in de kwalificatie voor het WK. Maar het beste voor iedereen is dat we ons nu op de eerste WK-wedstrijd richten."

De wedstrijd tussen Spanje en Portugal in Sochi begint vrijdag om 20.00 uur Nederlandse tijd.