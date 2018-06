Ziyech ervan overtuigd dat hij zich zal bewijzen op WK

De 25-jarige middenvelder van Ajax is een van de sterspelers in de ploeg van bondscoach Hervé Renard en wil zich op het eindtoernooi in Rusland in de kijker spelen van grote clubs. Onder meer AS Roma zou geïnteresseerd zijn.

"Ja, als het WK tegenvalt, kan dat in mijn nadeel werken. Maar ik bekijk het liever andersom", zegt Ziyech vrijdag tegen het AD.

"Ik heb het in eigen hand, ik zal me bewijzen op het allerhoogste podium. Iran, Portugal en Spanje zijn tegenstanders waartegen ik kan laten zien waar ik sta. Het hoogste niveau."

Naast Ziyech maken Eredivisie-spelers Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat (beiden Feyenoord) deel uit van de Marokkaanse WK-selectie. Naar alle waarschijnlijkheid staan Ziyech en El Ahmadi tegen Iran in de basis en zit Amrabat op de bank.

Renard

Ziyech, die Marokko in 2015 boven het Nederlands elftal verkoos, had lange tijd niet verwacht dat hij op het WK zou gaan spelen. Hij leefde in onmin met bondscoach Renard, maar legde dat vorig jaar bij en is sindsdien belangrijk voor de ploeg.

"Ik had gedacht dat ik niet meer voor Marokko zou spelen zolang Renard daar als bondscoach zat, maar we hebben die middag alles uitgepraat", doelt de middenvelder op een gesprek van anderhalf uur.

"We waren het niet met elkaar eens, maar we hebben allebei ons hart kunnen luchten en dan geef je elkaar een hand. Ik heb heel veel respect voor het feit dat hij toch het gesprek weer is aangegaan. Als je bij mij maar eerlijk bent."

De wedstrijd tussen Marokko en Iran in poule B begint vrijdagmiddag om 17.00 uur. Later op de avond (20.00 uur) nemen groepsgenoten Portugal en Spanje het tegen elkaar op.

Dag twee van het WK begint om 14.00 uur met Egypte-Uruguay. Gastland Rusland was donderdag in de openingswedstrijd veel te sterk voor Saoedi-Arabië, dat met 5-0 opzij werd gezet.