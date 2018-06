Maradona: 'VS, Canada en Mexico verdienen organisatie WK 2026 niet'

"Ik vind het niets, want die landen hebben geen passie voor het voetbal", is de legendarische Argentijn kritisch over de keuze van de wereldvoetbalbond.

"Mexico verdient het niet, want dat land wint altijd twee potjes en ligt er dan alweer uit. De Canadezen zijn misschien goed in skiën en de Amerikanen wilden wedstrijden van vier keer 25 minuten, alleen maar voor de publiciteit."

De VS, Canada en Mexico kregen woensdag op het FIFA-congres in Moskou, een dag voor de start van het WK in Rusland, meer stemmen dan het bid van Marokko om het WK van 2026 binnen te halen.

Het Noord-Amerikaanse bid kreeg 134 stemmen, tegenover 65 stemmen voor Marokko. Eén land stemde neutraal. De Marokkanen scoorden in het evaluatierapport, dat begin juni werd opgemaakt door inspecteurs van de FIFA, al minder goed.

1986

Mexico organiseerde het WK eerder in 1970 en 1986 en bij die laatste editie werd Maradona wereldkampioen met Argentinië.

In de kwartfinale tegen Engeland (2-0) zorgde 'Pluisje' voor een historisch moment door met zijn hand te scoren, zonder dat de scheidsrechter dat zag. De treffer ging de boeken in als de 'hand van God'.

Maradona (57) zette zijn bijzondere trainersloopbaan twee maanden geleden voort in Wit-Rusland. Hij tekende voor drie jaar als coach én voorzitter bij Dinamo Brest. De Argentijn zal na het WK in Rusland aan zijn nieuwe baan beginnen.

Eerder had de 91-voudig international onder meer van 2008 tot en met 2010 de Argentijnse nationale ploeg onder zijn hoede. Daarmee reikte hij op het WK van 2010 tot de kwartfinales. Daarna werd zijn contract niet verlengd.