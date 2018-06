Rusland met oud-Feyenoorder Smolov in basis tegen Saoedi-Arabië

Rusland speelt in een 4-2-3-1-opstelling, met Smolov als diepe spits. Aleksandr Golovin, Aleksandr Samedov en Alan Dzagoev zijn de andere aanvallend ingestelde spelers.

Linksback Yuri Zhirkov (34), oud-speler van Chelsea, is een van de ervaren krachten in de Russische ploeg. Ook de 38-jarige centrale verdediger Sergei Ignashevich staat in de basis.

Smolov werd in 2010 door Feyenoord gehuurd van Dinamo Moskou, maar na vier maanden is hij vervroegd teruggestuurd naar Rusland. De aanvaller heeft in elf Eredivisiewedstrijden maar één goal gemaakt.

Nadat hij in 2015 bij FC Krasnodar was beland, is Smolov uitgegroeid tot een van de beste spelers van de Russische competitie. De inmiddels 28-jarige dribbelaar is inmiddels dé spits van de Russen en zal tegen Saoedi-Arabië voor de goals moeten zorgen.

Saoedi-Arabië

Van de basiskrachten van Saoedi-Arabië spelen er negen in eigen land. Alleen Yahya Al Shehri (Leganés) en Salem Al Dawsari (Villarreal) verdienen hun geld in de Spaanse competitie.

Veel ogen bij Saoedi-Arabië zullen gericht zijn op Mohammad Al Sahlawi. De spits van Al Nassr werd met zestien doelpunten samen met Robert Lewandowski (Polen) en Ahmed Khalil (Verenigde Arabische Emiraten) topscorer van de WK-kwalificatie.

Saoedi-Arabië wacht al sinds 1994 (tegen België) op winst in een WK-duel. In 1998, 2002 en 2006 was de groepsfase het eindstation voor de huidige nummer 67 van de FIFA-ranglijst.

Primeur

Rusland is als nummer zeventig van de FIFA-ranking het laagste geklasseerde land op het WK. De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov zal een negatieve primeur willen voorkomen. Nog nooit verloor een gastland zijn eerste duel op een WK.

De openingswedstrijd op het WK in het Luzhniki Stadion in Moskou begint om 17.00 uur.

Opstelling Rusland: Akinfeev; Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov; Zobnin, Gazinsky; Golovin, Samedov, Dzagoev; Smolov.

Opstelling Saoedi-Arabië: Al Mayouf; Al Breik, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi, Al Shahrani; Al Faraj, Otayf; Al Dossari, Al Jassim, Al Shehri; Al Sahlawi.