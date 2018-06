Egypte rekent op meespelen sterspeler Salah tegen Uruguay

"Het gaat prima met Mo, hij herstelt heel goed", zei Cúper donderdag op zijn persconferentie in het stadion van Jekaterinenburg. "We zijn heel optimistisch dat hij mee kan doen."

Salah raakte vorige maand in de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid (1-3) geblesseerd aan zijn schouder, na een duel met Sergio Ramos.

De Egyptische voetbalfans vreesden even dat hun sterspeler het WK zou moeten missen. De schade bleek echter mee te vallen en Salah sloot deze week aan bij de groepstraining.

De behendige dribbelaar was dit seizoen met 44 doelpunten de grote man bij Liverpool en op het WK hoopt heel Egypte dat Salah weer kan uitblinken.

1990

Egypte doet voor het eerst sinds 1990 mee aan het WK. De 'Farao's' begonnen toen met een gelijkspel (1-1) tegen Nederland, maar bleven vervolgens met twee punten steken in de groepsfase.

"We hebben nu een van de beste spelers ter wereld in ons midden", zei Cúper. "Salah is de Egyptische Messi, maar we kunnen niet alleen op hem vertrouwen. Natuurlijk is Mo de ster. Maar het is ook mogelijk dat de doelman of een verdediger opstaat om ons te redden."

Die doelman is Essam El Hadary. Hij wordt tegen Uruguay met 45 jaar en 151 dagen de oudste speler ooit op het WK. El Hadary lost dan de Colombiaan Faryd Mondragón af, die tijdens het vorige WK 43 jaar en 3 dagen oud was toen hij in de laatste groepswedstrijd tegen Japan even mocht invallen.

Egypte neemt het na de confrontatie tegen Uruguay in de groepsfase nog op tegen gastland Rusland (19 juni) en Saoedi-Arabië (25 juni).

De wedstrijd tussen Egypte en Uruguay vangt vrijdag om 14.00 uur aan en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers.