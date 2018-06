Australiër Cahill (38) merkt dat hij op vierde WK nog leert van Van Marwijk

Van Marwijk werd in januari aangesteld als opvolger van de opgestapte Ange Postecoglou. Na een moeizame start, met onder meer een 4-1-oefennederlaag tegen Noorwegen, heeft Cahill het gevoel dat de ploeg steeds sterker wordt.

"Ik geniet van zijn trainingen", zegt de speler van het Engelse Millwall donderdag bij een persconferentie in Kazan. "Op je 38e denk je dat je niets meer kan leren, maar ik ben dankbaar dat het tegendeel is bewezen en ik nog steeds een betere speler word."

Cahill merkt dat er binnen de spelersgroep veel respect voor Van Marwijk is. "Als we om 13.00 uur moeten trainen, dan staan alle spelers om kwart voor één al op het veld."

Record

Cahill begint het WK, waarop Australië in groep C is ingedeeld met Frankrijk, Denemarken en Peru, met een mooie uitdaging. Hij is vastbesloten om na 2006, 2010 en 2014 ook op zijn vierde mondiale eindronde te scoren.

De aanvaller, die ook als aanvallende middenvelder inzetbaar is, zou dan in een mooi rijtje komen met de legendarische Braziliaan Pelé en de Duitsers Miroslav Klose en Uwe Seeler.

"Dat zou heel veel voor mij betekenen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als een Australiër tussen zulke grote voetballers komt te staan."

Speeltijd

Cahill zal dan wel voldoende speeltijd moeten krijgen van Van Marwijk. De oud-speler van Everton was de laatste interlands geen basisspeler en moet het voorlopig met invalbeurten doen.

"Ik zal sowieso mijn kans moeten pakken. Als ik het veld op kom, ga ik proberen wat moois te laten zien."

De 'Socceroos' trappen zaterdag af met een loodzwaar duel met Frankrijk. De wedstrijden tegen Denemarken en Peru staan op respectievelijk 21 en 26 juni op het programma.

Doelstelling van Australië is om in ieder geval de groepsfase te overleven. Dat lukte alleen op het WK van 2006 in Duitsland. In de achtste finales werd toen onder bondscoach Guus Hiddink door een penalty in blessuretijd verloren van de latere winnaar Italië.