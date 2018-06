Bondscoach Rusland wil critici mond snoeren met goede start op WK

Cherchesov kende met Rusland een allesbehalve vlekkeloze voorbereiding richting het WK. Van de laatste zeven oefenwedstrijden werd er niet een gewonnen. Het land is mede daardoor naar de zeventigste plaats op de FIFA-ranking gezakt.

In Rusland wordt gevreesd dat het toernooi op eigen bodem uitdraait op een deceptie. "Oud maar onervaren: waarom de Russische missie gedoemd is te mislukken", kopte de Moskou Times amper 24 uur voor de openingswedstrijd.

"Ik lees zo min mogelijk", reageerde Cherchesov woensdag op zijn persconferentie. "Het is logisch dat we kritiek krijgen, ik had niet anders verwacht. Maar het is aan ons om die negatieve commentaren naar de achtergrond te verdringen en om te zetten in een positief gevoel."

WK-koorts

De WK-koorts in Rusland is voorlopig niet te vergelijken met die van vier jaar geleden toen het toernooi in Brazilië werd gehouden. Cherchesov denkt echter dat bij een goede start ook de Russische voetbalfans het toernooi zullen omarmen.

"Veel mensen merken pas dat het toernooi is begonnen op het moment dat het eerste fluitsignaal klinkt. Russen hebben soms wat tijd nodig om ergens warm voor te lopen. Maar als het eenmaal begint te leven, zal iedereen dat merken."

Aanvaller Artem Dzyuba hoopt dat de Russische media- als het toernooi eenmaal is begonnen - een andere toon aan zullen slaan. "Alles wordt nu op een negatieve manier belicht", zegt de international van Zenit Sint-Petersburg die op de persconferentie naast zijn trainer was aangeschoven. "Ik vind het juist belangrijk dat de mensen op een positieve manier worden geïnformeerd. De houding van de media is nu ronduit agressief."

Saoedi-Arabië

Met Saoedi-Arabië treft Rusland een op het eerste gezicht ideale tegenstander om het toernooi te beginnen. De Arabieren wisten sinds 1994 geen WK-duel meer te winnen en zijn als nummer 67 van de FIFA-ranking het laagst ingeschaald van alle landen die zich op eigen kracht plaatsten.

"Ik denk dat we de openingswedstrijd gaan winnen, omdat we dat heel graag willen", zegt Cherchesov, die na het EK van 2016 de nieuwe Vitesse-trainer Leonid Slutsky opvolgde als bondscoach van Rusland. In Frankrijk sneuvelde het land al in de groepsfase.

Rusland neemt het in groep A verder op tegen Egypte (19 juni) en Uruguay (25 juni). De nummers een en twee van elke poule plaatsen zich voor de knock-outfase. De openingswedstrijd van het WK tegen Saoedi-Arabië begint donderdag om 17.00 uur.