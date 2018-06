Bondscoach Pizzi denkt dat Saoedi-Arabië historie kan schrijven op WK

"We zijn er klaar voor en zijn niet bang. We willen Rusland verslaan. Dat zal voor ons van grote invloed zijn op de rest van het WK", zei Pizzi woensdag, een dag voor de openingswedstrijd in Moskou.

In aanloop naar het WK deed Saoedi-Arabië overigens weinig vertrouwen op, want de laatste drie oefeninterlands gingen allemaal verloren. Italië, Duitsland (beide 2-1) en Peru (0-3) bleke achtereenvolgens te sterk voor het land uit het Midden-Oosten.

Ook Rusland verkeert niet in beste vorm, want na de laatste zege op Zuid-Korea in oktober vorig jaar boekte de nummer 70 van de wereldranglijst vier nederlagen en drie remises.

Onvoorspelbaar

Pizzi denkt niet dat de teleurstellende oefenresultaten van zijn ploeg een rol gaan spelen op het WK. De vijftigjarige Argentijn heeft er dan ook alle vertrouwen in dat Saoedi-Arabië voor het eerst sinds 1994 een wedstrijd op het WK kan winnen.

"Ik denk niet dat we nu nog naar onze oefeninterlands moeten kijken", zei Pizzi. "Het enige dat nu nog telt, is onze openingswedstrijd tegen Rusland. Op het WK gebeuren altijd onvoorspelbare dingen."

De wedstrijd tussen Rusland en Saoedi-Arabië begint donderdag om 17.00 uur en staat onder leiding van de Argentijnse scheidsrechter Nestor Pitana.

De andere twee landen in poule A, Egypte en Uruguay, spelen vrijdag om 14.00 uur tegen elkaar.