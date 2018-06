Argentijn Pitana fluit openingswedstrijd WK tussen Rusland en Saoedi-Arabië

Het wordt voor Pitana zijn vijfde wedstrijd op een mondiale eindronde. De 42-jarige Argentijn floot in 2014 op het WK in Brazilië vier duels, waaronder de kwartfinale tussen Frankrijk en Duitsland. Na Norberto Coerezza in de jaren zeventig is hij pas de tweede Argentijnse scheidsrechter die op twee WK's actief is.

Zijn landgenoten Juan Pablo Bellati and Hernan Maidana fungeren als grensrechter, terwijl de Braziliaan Sandro Ricci als vierde official bij de dug-outs staat.

Bij de openingswedstrijd zal voor het eerst op een WK gebruik worden gemaakt van videoscheidsrechters. De Italiaan Massimiliano Irrati, de Argentijn Mauro Vigliano, de Chileen Carlos Astroza en de Italiaan Daniele Orsato kunnen Pitana van advies voorzien op basis van videobeelden.

Gastland Rusland en Saoedi-Arabië openen donderdag om 17.00 uur Nederlandse tijd het WK in het Luzhniki Stadion. Bij de openingsceremonie treden de Britse popzanger Robbie Williams en de Russische operazangeres Aida Garifullina op en is ook een rol weggelegd voor de Braziliaanse oud-spits Ronaldo.

Kuipers

Björn Kuipers (45) is ook een van de 36 scheidsrechters die actief zijn op het WK in Rusland. Het is nog niet bekend wanneer de Nederlandse arbiter voor het eerst in actie komt. Danny Makkelie is als video-arbiter naar Rusland afgereisd.

Rusland tegen Saoedi-Arabië is de enige WK-wedstrijd die donderdag wordt gespeeld. Op vrijdag speelt Uruguay tegen Egypte in groep A. In groep B speelt Marokko dan tegen Iran en neemt Portugal het op tegen Spanje.

