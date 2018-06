WK-programma 15 juni: Marokko na twintig jaar weer in actie op WK

14.00 uur, Report Central Stadion in Yekaterinburg: Egypte-Uruguay

Na 28 jaar speelt Egypte weer een WK-wedstrijd. De Noord-Afrikanen openen hun eerste WK sinds 1990 tegen Uruguay, dat in 1930 en 1950 de wereldtitel pakte en in 2010 tot de halve finale kwam. Ondanks de aanwezigheid van gastland Rusland, zijn de Uruguayanen op papier de favoriet in groep A. Dit komt mede doordat Uruguay de beschikking heeft over FC Barcelona-aanvaller Luis Suárez en Paris Saint-Germain-spits Edinson Cavani. Egypte zal tevreden zijn als het elftal als nummer twee doorgaat.

Weetje over de wedstrijd: Het wordt een bijzondere wedstrijd voor de Egyptische doelman Essam el Hadary. Met 45 jaar, vier maanden en dertig dagen wordt hij namelijk de oudste speler ooit op een WK. De 158-voudig international, die in 1996 debuteerde voor zijn land, verbetert het record van de Colombiaanse keeper Faryd Mondragon. Hij was in 2014 43 jaar en drie dagen oud toen hij inviel tegen Japan op het WK in Brazilië.

Speler om in de gaten te houden: Bij Egypte is alle hoop gevestigd op Mohamed Salah, die vrijdag zijn 26e verjaardag viert. De aanvaller van Liverpool was afgelopen seizoen de sensatie in de Premier League met 32 goals in 38 wedstrijden en wil nu die lijn doortrekken op het WK. De grote vraag is wel hoe fit Salah is. Hij is vorige maand in de Champions League-finale tegen Real Madrid geblesseerd geraakt aan zijn schouder.

17.00 uur, Sint-Petersburg Stadion in Sint-Petersburg: Marokko-Iran

Voor Marokko en Iran wordt het een cruciale wedstrijd, want met Portugal en Spanje als groepsgenoten lijkt het bij een nederlaag gelijk einde verhaal te zijn. De druk staat er dus meteen vol op. Ook al omdat de verwachtingen in eigen land ondanks de zware loting torenhoog zijn. Misschien niet al te realistisch, aangezien Marokko bij vier eerdere deelnames slechts één keer (als eerste Afrikaanse land in 1986) de knock-outfase wist te bereiken en Iran dat nog nooit voor elkaar kreeg.

Weetje over de wedstrijd: Dit is wellicht wel dé kans voor Marokko om zich weer eens voor de achtste finales te plaatsen. De Marokkanen zijn al achttien wedstrijden op rij ongeslagen en hoeven wat dat betreft alleen Spanje (twintig) en België (negentien) voor zich te dulden. De knappe reeks is voor een groot deel te danken aan de verdediging (met daarin onder meer Medhi Benatia van Juventus), want in liefst tien duels daarvan werd de nul gehouden.

Speler om in de gaten te houden: Er komen wellicht nog vier Eredivisie-spelers (Feyenoorders Karim el Ahmadi en Sofyan Amrabat (beiden Marokko), AZ'er Alireza Jahanbakhsh en sc Heerenveener Reza Ghoochannejhad (beiden Iran) in deze wedstrijd in actie, maar de meeste ogen zullen toch gericht zijn op Ajacied Hakim Ziyech. De middenvelder heeft een turbulent seizoen achter de rug. Eerst werd hij uitgefloten door de eigen supporters, maar vervolgens werd hij wel door diezelfde fans uitgeroepen tot speler van het jaar. Ziyech hoopt zich op het WK in de kijker te spelen van een buitenlandse grootmacht. AS Roma zit naar verluidt op het vinkentouw.

20.00 uur, Fisht Stadion in Sochi: Portugal-Spanje

Portugal en Spanje zijn natuurlijk de absolute topfavorieten voor de eerste twee plekken in groep B. De twee toplanden kennen in tegenstelling tot Marokko en Iran een rijke geschiedenis op het WK, maar stonden slechts één keer tegenover elkaar. Dat was in 2010 in de achtste finales, toen Spanje nipt met 1-0 won. Spanje pakte vervolgens ook voor het eerst in de geschiedenis de wereldtitel door in de finale Nederland na verlenging te verslaan (1-0). De regerend Europees kampioen Portugal kwam op het WK nooit verder dan de derde plaats, zoals bij het debuut in 1966.

Weetje over de wedstrijd: Spanje en openingswedstrijden op het WK zijn niet altijd een even gelukkig huwelijk. De Spanjaarden trapten in hun laatste twaalf deelnames slechts twee keer af met een overwinning, in 2002 tegen Slovenië (3-1) en in 2006 tegen Oekraïne (4-0). Vier jaar geleden ging het in het eerste duel nog faliekant mis tegen Nederland (1-5) en bleek later ook de groepsfase het eindstation.

Speler om in de gaten te houden: Cristiano Ronaldo mag dan wel meermaals verkozen zijn tot beste voetballer van het jaar, op het WK heeft hij nog nooit een hoofdrol voor zichzelf op kunnen eisen. De sterspeler van Portugal maakte in zowel 2006, 2010 als 2014 slechts één doelpunt. Cijfers die niet passen bij iemand van zijn statuur. Mocht Ronaldo dit WK opnieuw tot scoren komen, dan komt hij wel in een rijtje terecht met Uwe Seeler, Pelé and Miroslav Klose, die allen op vier achtereenvolgende mondiale eindtoernooien trefzeker waren.