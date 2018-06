WK-programma 14 juni: Rusland start zonder vertrouwen aan toernooi

17.00 uur, Luzhniki Stadion in Moskou: Rusland-Saoedi-Arabië

Rusland staat met weinig vertrouwen aan de aftrap tegen Saoedi-Arabië, want de laatste zege is al acht maanden geleden. De ploeg van bondscoach Stanislav Cherchesov kwam in de voorbereiding niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Turkije en tot overmaat van ramp werd er ook nog eens met 0-1 verloren van Oostenrijk.

Tegen het op papier zwakkere Saoedi-Arabië is een overwinning noodzakelijk voor Rusland om door te gaan in groep A, die verder bestaat uit Uruguay en Egypte. De Arabieren lijken niet meer dan een outsider voor een plek in de achtste finales.

Mede dankzij Bert van Marwijk heeft Saoedi-Arabië zich voor het eerst sinds 2006 weer eens geplaatst voor een WK, maar na de kwalificatie moest de Nederlandse keuzeheer plaatsmaken voor de Spanjaard Juan Antonio Pizzi. Met Australië vond Van Marwijk vervolgens toch weer een WK-land.

Weetje over de wedstrijd: Dat er geen wonderen mogen worden verwacht van Rusland en Saoedi-Arabië op dit WK blijkt wel uit het feit dat van alle deelnemende landen deze twee de laagste positie bekleden op de FIFA-ranking. Rusland is de nummer zeventig, terwijl Saoedi-Arabië vlak daarvoor terug te vinden is (67e).

Speler om in de gaten te houden: Kent u Fedor Smolov nog? In 2010 huurde Feyenoord hem van Dinamo Moskou, maar na vier maanden werd hij vervroegd teruggestuurd naar Rusland. De Russiche aanvaller maakte in elf Eredivisiewedstrijden maar één goal en zat negentig minuten op de bank toen de Rotterdammers met maar liefst 10-0 van PSV verloren.

Eenmaal terug in Rusland kwam het nog goed met Smolov. Nadat hij in 2015 bij FC Krasnodar belandde, groeide hij uit tot een van de beste spelers van de Russische competitie. De inmiddels 28-jarige dribbelaar is inmiddels zelfs dé spits van de Russen en dus zal hij tegen Saoedi-Arabië voor de goals moeten zorgen.