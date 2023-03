Vanaf zondag flink wat kou met kans op sneeuw in Nederland

De komende week kunnen we flink wat kou verwachten in ons land. De temperatuur op zo'n 1,5 kilometer hoogte daalt zondag van 0 naar -9 graden. De kans op sneeuw en winterse buien neemt dan toe.

Bij temperaturen rond het vriespunt kan het dan ook even wit en glad worden. Maandag is de lucht tijdelijk wat minder koud, maar dinsdag bereikt nieuwe kou onze omgeving.

Het is onzeker of het ook na dinsdag gaat sneeuwen, maar volgens de voorspellingen is een laag sneeuw best mogelijk. In het zuiden, zuidoosten en oosten is de kans het grootst.