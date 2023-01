Weekweerbericht: Droog met zonnige perioden, maar het wordt ook kouder

De regenachtige dagen zijn uit de weerkaarten verdwenen en maken plaats voor zonnige perioden. Wel is er nog kans op enkele winterse buien en zal de temperatuur gaan dalen.

Door de dalende temperatuur, koelt het af richting het vriespunt. Daardoor kan regen overgaan in wat vlokken natte sneeuw. Maar dat zal niet lang blijven, omdat de ondergrond nog niet echt koud is.

Vanaf maandagavond wordt het droger dan we afgelopen week hebben gezien. Door opklaringen in de nacht zakt de temperatuur op veel plaatsen 1 tot 3 graden onder het vriespunt. Met waarden tussen 0 en -5 graden is er sprake van lichte vorst.

De maximumtemperatuur van de lucht komt tussen 2 en 4 graden uit. Daarmee is het wel aanzienlijk kouder dan we van de voorgaande periode gewend waren.

Er is ook kans op enkele winterse buien met hagel of natte sneeuw vanaf de Noordzee. Dat zal met name in de kustgebieden voorkomen, maar de buien kunnen ook landinwaarts trekken. Donderdag lijkt daar de grootste kans voor te zijn.