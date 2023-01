Vanaf donderdag zeer natte periode, maar weinig kans op storm

In vrijwel heel Nederland wordt tot en met 20 januari tussen de 50 en 70 millimeter regen verwacht. In de zuidelijke regio's kan de komende tien dagen zelfs tot 100 millimeter regen vallen.

De afgelopen weken zijn ook opvallend nat verlopen. Hierdoor raakt de grond langzaam verzadigd. In Midden- en Noord-Nederland is in januari al een maandhoeveelheid regen gevallen.

Daardoor zouden we eind volgende week zomaar 150 millimeter regen kunnen verwachten. Dat is meer dan we gewend zijn rond deze tijd van het jaar. Normaal valt in heel januari zo'n 80 millimeter regen in Nederland.

Ook in andere Europese landen zal de komende periode veel regen vallen. Voor de middelgebergtes en langs de noordzijde van de Alpen wordt tussen de 100 en misschien wel bijna 200 millimeter neerslag berekend.

Met zo veel verwachte neerslag in onder meer Frankrijk, België en Duitsland stroomt al dat water later deze maand naar ons land. Net als vorig jaar zullen we het groeiseizoen dit voorjaar vrijwel overal beginnen met een normale hoeveelheid vocht in de natuur. Dat was in de jaren 2018-2021 niet altijd het geval.

Hoewel we de komende periode veel neerslag verwachten, is er weinig kans op storm. Vorig jaar werden rond deze tijd windsnelheden tot wel 350 kilometer per uur bereikt op 10 kilometer hoogte. Daar komen we nu niet bij in de buurt.

Tussen zaterdagavond en zondagmiddag bestaat wel het risico dat er storm op zee is door een kleinschalig lagedrukgebied boven de Noordzee. Verder houdt de wind zich deze week redelijk rustig.

