Zachte Kerst en klassiek Nederlands 'winterweer' voor de komende dagen

Na een winterse periode krijgen we de komende tijd te maken met zacht winterweer in Nederland. Bijna dagelijks wordt het 10 graden of warmer en op Eerste Kerstdag kan het zondag plaatselijk tot 13 graden worden.

Ook de nachten worden zacht met tussen de 7 en 10 graden. Van vorst en gladheid is dus voorlopig geen sprake meer. Tot en met de kerstdagen kan er plaatselijk meer dan 70 millimeter regen vallen.

Na de Kerst gaat de temperatuur langzaam omlaag en neemt de neerslagkans geleidelijk af. Enkele buien blijven wel mogelijk en daarbij kan soms ook winterse neerslag in de vorm van natte sneeuw of korrelhagel voorkomen.

Rond 27 en 28 december koelt vooral de bovenlucht flink af, waardoor het plaatselijk tussen de 6 en 8 graden kan worden. De nachten kunnen dan ook weer eens rond het vriespunt uitkomen. Meer kou zit er dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer in.

Stabieler weer rond de jaarwisseling, wel kans op laaghangende bewolking

Rond de jaarwisseling lijkt het over het algemeen iets rustiger en stabieler te worden. Tegen die tijd kan zich nabij ons land een hogedrukgebied vestigen en daardoor zouden wind en neerslagkansen verder moeten afnemen.

Daarmee neemt statistisch gezien wel de kans op laaghangende bewolking en/of mist toe. Of het daarmee direct een stuk kouder wordt, valt nog te bezien. Feit is wel dat koude vrieslucht tegen die tijd zo ver oostelijk is weggeblazen, dat het niet ineens meteen weer winters kan worden.

Vorig jaar hadden we een recordzachte jaarwisseling met zelfs temperaturen van ruim 15 graden op Nieuwjaarsdag.

