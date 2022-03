Het is gedaan met de winterse weerfenomenen dit seizoen. De zon wordt sterker en de dagen worden langer, waardoor het steeds minder waarschijnlijk wordt dat er nog geschaatst gaat worden. Ook een dik pak sneeuw is nagenoeg uitgesloten, zegt Wilfred Janssen van Weerplaza tegen NU.nl.

In het vroege voorjaar, zoals weerman Janssen deze periode noemt, is in principe nog van alles mogelijk aan winterse taferelen. Hij sluit dan ook niet uit dat er nog een laagje sneeuw valt voordat de zomer aanbreekt. "Vorig jaar april hadden we ook nog sneeuw." Maar dikke pakken komen er volgens hem dit seizoen niet meer.

Ook schaatsen op natuurijs zit er niet meer in. "Daarvoor moet het langere tijd overdag en 's nachts vriezen", zegt Janssen. Nu is het overdag rond de 12 graden. Hoewel de temperatuur 's nachts nog wel richting het vriespunt kan zakken, zitten we ver af van echte winterse temperaturen.

Een jaar geleden rond deze tijd lag de temperatuur nog op 20 graden. Het is nu iets warmer dan gebruikelijk, maar met 12 graden overdag zijn de temperaturen nog wel binnen het normale, vindt Janssen.

Einde van een natte periode

Hoewel de echte winter dus achter de rug is, blijkt het lastig voorspellen wat er de komende tijd aan komt. "Dat hangt er sterk van af waar de lucht vandaan komt. Uit het zuiden kan de warmere luchtstroom onze kant op waaien, maar blijft de lucht uit het noorden komen, dan kan het nog behoorlijk koud worden."

In het laatste scenario is er 's morgens nog lichte vorst en wordt het 's middags een graad of 5. In de nacht zou de temperatuur tot onder nul zakken.

Op de korte termijn wordt het droog en zonnig, laat de weerman weten. Vanaf zondag is er pas reële kans op een beetje regen met bewolking. In de dagen erna blijven de regengebieden uit onze buurt. "Na een hele natte periode kunnen we zeggen dat het overtollige water nu wel weg is", aldus Janssen.