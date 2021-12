In het oosten van Nederland valt vanaf maandag 21.00 uur sneeuw die enkele uren blijft liggen, voorspelt Weerplaza maandag. Het zal waarschijnlijk gaan om een sneeuwlaagje van 1 tot 3 centimeter.

De kans op winterse neerslag die ook nog blijft liggen, is in het westen van het land een stuk kleiner, zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza tegen NU.nl. Maar hoger gelegen delen van het land, zoals Limburg en de Veluwe, maken juist kans op een iets dikkere sneeuwlaag.

Volgens Van Bernebeek moeten we niet verwachten dat we dinsdagochtend in een wit landschap "met de slee naar het werk moeten". "Je moet er echt bij zijn op het moment dat het gebeurt", zegt hij over de sneeuwval.

De winterse neerslag wordt volgens de meteoroloog rond middernacht opgevolgd door warmere lucht. Daardoor smelt de sneeuw al voor de ochtendspits.

Het blijft de komende week koud en regenachtig in Nederland. Ook is er een grote kans op natte sneeuw. De eerste sneeuw van deze meteorologische winter viel op 2 december in het noorden van het land.