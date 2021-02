De brandweer heeft dinsdagochtend een schaatser gered uit een wak in het Vollenhovermeer bij Marknesse in de Noordoostpolder. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio IJsselland wilde de schaatsliefhebber nog een tochtje maken, ondanks de waarschuwingen voor onbetrouwbaar ijs.

De schaatser had zijn dochter bij zich, die de hulpdiensten alarmeerde nadat hij door het ijs was gezakt. Volgens de brandweer heeft de man een flinke tijd in het ijskoude water gelegen voordat hij op de kant getrokken kon worden. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Door de dooi is het ijs in heel Nederland niet meer te vertrouwen, waarschuwen de veiligheidsregio's. Vanaf zondag geldt daarom het advies om niet meer het ijs op te gaan.