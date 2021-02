De Nederlandse ijsverenigingen hebben in de afgelopen week duizenden nieuwe leden verwelkomd. Het gaat veelal om jongeren of jonge gezinnen met kinderen die voor het eerst in hun leven konden schaatsen. Sommige clubs moesten zelfs een tijdelijke ledenstop invoeren.

"Van alle clubs die de afgelopen twee weken actief waren en nieuwe leden toestonden, krijgen we dezelfde signalen. Uit alle delen van het land", zegt Rieks Poelman, de voorzitter natuurijs van de KNSB, tegen NU.nl.

Zijn eigen natuurijsclub in Assen kon tweehonderd nieuwe mensen inschrijven. "Het enthousiasme van Nederlanders om weer te kunnen schaatsen was extreem groot. Het was vooral leuk om te merken dat veel jongeren nu ook de passie voor het schaatsen hebben ontdekt."

Het gaat landelijk om "vele duizenden extra leden", aldus Poelman. De KNSB gaat de komende weken een enquête houden onder de 450 natuurijsverenigingen die bij de koepel zijn aangesloten om het exacte aantal te bepalen.

116 Nederlanders genieten van voorlopig laatste schaatsdag

Sommige clubs moesten een ledenstop invoeren

Het is niet zo dat alle clubs in de afgelopen weken nieuwe leden hebben aangenomen, waarschuwt Poelman. "Er waren clubs die bijvoorbeeld door sneeuw geen goede ijsvloer konden prepareren. En er zijn clubs die alleen buiten het winterseizoen nieuwe leden aannemen."

Ook waren er verenigingen die een tijdelijke ledenstop moesten invoeren, om te voorkomen dat er te veel nieuwe leden op de ijsbaan zouden komen schaatsen.

62 Compilatie: Drones filmen hoe Nederland massaal het ijs opgaat

Volgens psychologen heeft ijsweek Nederland goed gedaan

Sociaal psychologen stelden maandag dat de ijskoorts Nederland goed heeft gedaan. Door het winterweer trokken veel mensen eropuit en konden ze de coronastress en -sleur even vergeten.

Hierdoor hebben veel Nederlanders hun mentale batterij weer even op kunnen laden na maanden van steeds strengere coronaregels.