De spoedeisende hulp van de ziekenhuizen hebben door de vele gewonde schaatsers een druk weekeinde achter de rug. Zowel zaterdag als zondag was het tweemaal zo druk als in een doorsnee weekeinde in deze coronaperiode, zegt aankomend voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.

De piek lag op zaterdag. Zondag was het volgens Baden "iets minder extreem, maar ook nog zeer druk" met polsbreuken, enkelkwetsuren, gebroken heupen en hoofdletsel.

De meeste schaatsslachtoffers konden naar huis, alleen mensen met gebroken heupen moesten gelijk geopereerd worden. Andere gewonden die geopereerd moeten worden, kunnen daarvoor later naar het ziekenhuis.

Volgens Baden waren de ziekenhuizen goed voorbereid op de drukte; er was extra personeel opgeroepen om de verwachte toestroom aan te kunnen. In één ziekenhuis was het zaterdag even zo druk dat het gips opraakte. Daarom moest een nieuwe voorraad ijlings uit een centraal magazijn worden gehaald.