De NS rijdt vanaf maandag weer volgens de reguliere dienstregeling, meldt het bedrijf zondag. Er wordt wel gewaarschuwd dat het drukker kan zijn dan normaal, omdat er mogelijk minder of kortere treinen rijden.

De vervoerder legt uit dat veel treinen in de kou hebben stilgestaan. Het NS-personeel probeert deze treinen "zo snel mogelijk op het spoor te krijgen".

"Desondanks is het mogelijk dat treinen uitvallen, we minder treinen rijden of dat we kortere treinen rijden dan reizigers van ons gewend zijn", laat de NS weten. "Daardoor kan het drukker zijn." Daar kregen reizigers in de afgelopen week ook al mee te maken.

Vanwege het winterweer werd de dienstregeling van de NS vorige week zondag helemaal niet opgestart. Maandag werd een klein deel van het treinverkeer langzaam weer op gang gebracht, waarna het aantal treinen op het spoor in de loop van de week werd opgeschroefd.

Reizigers krijgen van de NS het advies kort voor vertrek de reisplanner te gebruiken. Deze wordt in de loop van zondagavond bijgewerkt. De vervoerder herhaalt daarnaast ook de oproep van het kabinet om het openbaar vervoer alleen voor noodzakelijke reizen te gebruiken.