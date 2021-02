Nu de temperaturen op verschillende plekken in het land voorzichtig boven het nulpunt uit komen, waarschuwen meerdere gemeenten voor zwakke plekken in het ijs. Dat leidt in onder meer de gemeente Wijdemeren tot gevaarlijke situaties: schaatsers op de Loosdrechtse Plassen worden dringend verzocht het ijs te verlaten. In Friesland roept de veiligheidsregio op niet meer naar de meren te komen.

De oplopende temperaturen leiden onder meer tot problemen op het ijs in de gemeente Wijdemeren. De gemeente roept op niet meer naar de plassen te komen. IJsmeesters ter plekke zijn bezig met het afzetten van de gevaarlijke plekken met linten. "Sta je op het ijs? Ga dan terug naar je startpunt", aldus de gemeente.

Op de Loosdrechtse Plassen is de kwaliteit van het ijs zodanig verslechterd, dat de ijsclub van het gebied de schaatsers dringend verzoekt het ijs te verlaten. "Kom niet meer schaatsen in Loosdrecht", aldus de ijsclub.

In het Noord-Hollands Dagblad zegt voorzitter Len Veerman dat als er geen gehoor aan het grote alarm wordt gegeven er een politiehelikopter de lucht ingaat om met geluidsinstallaties te waarschuwen. Volgens Veerman kan een stuk ijs door de opstekende wind binnen tien minuten in water zijn veranderd. Hij is verbijsterd dat er nog steeds ouders met jonge kinderen op de Loosdrechtse Plassen zijn. "Het schaatsen is voorbij. Nu wordt het weer zwembroekenweer."

Wind zorgt voor onveilige situaties op meren Friesland

In Friesland worden schaatsers opgeroepen niet meer naar de meren in de provincie te komen. De wind is gedraaid, waardoor in zeer korte tijd open stroken op het water kunnen ontstaan: ook wel kistwerken genoemd.

Dat levert gevaarlijke situaties op, zegt de Friesche IJsbond. Vooral schaatsers op de Tsjûkemar, Fluezen, Sleatemar en Hegemar worden gewaarschuwd.

Ook in Groningen vraagt de gemeente schaatsers te letten op zwakke plekken in het ijs. Op de Diepenring in de stad is het ijs op meerdere plekken onveilig en heeft de brandweer het ijs afgezet.

De politie van Dronten vraagt schaatsliefhebbers op het Veluwemeer uit de buurt te blijven van de vaargeulen. Meerdere schaatsers zijn daar al door het ijs gezakt, laat de politie weten.