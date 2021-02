Ook werd geschaatst op de grachten in Amsterdam. In de namiddag werden schaatsers opgeroepen het ijs te verlaten, omdat het niet langer stevig genoeg was.

Ook werd geschaatst op de grachten in Amsterdam. In de namiddag werden schaatsers opgeroepen het ijs te verlaten, omdat het niet langer stevig genoeg was. Foto: Frennie Reijnders