De spoedeisende hulpafdelingen (SEH's) in ziekenhuizen en huisartsenposten in verschillende regio's hebben zaterdag hun handen vol aan gevallen schaatsers. Alle ziekenhuizen hebben opgeschaald om de patiënten te helpen. Veel mensen hebben te kampen met botbreuken, maar ook verwondingen aan polsen, hoofd en hersenen.

"Er melden zich twee keer zoveel mensen aan bij de SEH's dan normaal op een zaterdag het geval is", stelt toekomstig voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) tegen NU.nl.

Als gevolg van de drukte kunnen de wachttijden op de SEH flink oplopen. De SEH-artsen beklemtonen dat de situatie "goed onder controle" is.

Het gaat vooral om gebroken polsen en andere botbreuken. "In een van de ziekenhuizen was het gips zelfs op", aldus Baden. Opvallend is ook het aantal hoofdwonden dat mensen bij het schaatsen hebben opgelopen.

Vrijwel alle patiënten kunnen ter plekke worden behandeld

De drukte geldt voor vrijwel alle tachtig SEH-posten in het hele land. "Maar het zijn wel vrijwel allemaal kwetsuren die ter plekke afgehandeld kunnen worden. Het gaat in de meeste gevallen niet om bedden die bezet worden."

De SEH's stelden eerder deze week al goed voorbereid te zijn op drukte. In de meeste ziekenhuizen is extra personeel ingeroosterd.

Ook huisartsenposten hebben het zaterdag drukker dan normaal

Artsen op SEH's hebben al een paar dagen de handen vol aan schaatsers die zich melden met gebroken ledematen, snijwonden en gewrichtsproblemen als gevolg van valpartijen.

Niet alleen artsen in ziekenhuizen, maar ook huisartsen op doktersposten maken zaterdag overuren vanwege de ongelukken op het ijs. Omrop Fryslân meldt dat de vijf huisdoktersposten in de provincie Friesland het extreem druk hebben met schaatsgerelateerde verwondingen. Ook de telefoonlijnen zijn bijna niet meer te bereiken.