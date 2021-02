KNSB: houd kwaliteit ijs goed in de gaten

De KNSB waarschuwt schaatsliefhebbers ook zondag de kwaliteit van het ijs goed in de gaten te houden. Op open water dat bevroren is, zoals grote meren, vaarten en kanalen, is de ijskwaliteit niet betrouwbaar. Zeker als er grote groepen tegelijk op gaan. Levensgevaarlijk, dus ga daar niet heen, is het dringende advies van de bond.



"En dat zeggen we niet alleen om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken", zegt Jurre Trouw, manager Sportparticipatie van de KNSB. "Dat doen we ook omdat het vanwege de coronapandemie nu eenmaal afgeraden wordt om onnodig te reizen, zelfs op deze laatste schaatsdag op natuurijs."



Volgens Trouw is overal wel een veilige vijver, sloot of plas te vinden waar je lekker kunt schaatsen. "Wij zien ook wel dat mensen toch massaal de auto pakken en erop uit trekken, maar dat is in coronatijd echt niet de bedoeling. Dus nogmaals: als je wilt schaatsen op natuurijs, blijf dicht bij huis en zoek toch liefst die lokale ijsbaan op", aldus Trouw.