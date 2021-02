Oproep om niet samen te scholen op het ijs wegens corona

Het kabinet, burgemeesters en ijsverenigingen roepen op dit weekend zo min mogelijk mensen te ontmoeten en reisbewegingen te beperken. Ook al ligt er nog zo'n mooie ijsvloer, het is niet de bedoeling dat iedereen daar gaat schaatsen, zeggen ze doelend op de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.



Schaatsbond KNSB vraagt iedereen verstandig te zijn, dicht bij huis te blijven en alleen op vijvers, grachten of sloten in de eigen woonplaats te schaatsen. Voldoende afstand houden tot andere schaatsers is daarbij het devies. Op de banen van de natuurijsclubs wordt sowieso het protocol om coronaproof te schaatsen in acht genomen.



Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's, waarschuwt dat gemeenten ook in het weekend kunnen besluiten om schaatsbanen, meren en vijvers af te sluiten voor schaatsers als het er te druk wordt. Net als minister Ferd Grapperhaus van Justitie roept Bruls mensen op om eerst goed te informeren of het ergens druk is. Ook doen schaatsliefhebbers er goed aan om op internet te kijken of natuurijs in de buurt wel per auto bereikbaar is. Veel gemeenten sluiten wegen af en verbieden parkeren in bermen. Wie dat wel doet riskeert een boete.