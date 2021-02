In heel Nederland kon vrijdag geschaatst worden en dat werd dan ook massaal gedaan. Naast al het schaatsplezier, leidde de drukte ertoe dat verschillende gemeenten zich genoodzaakt voelden maatregelen te nemen. Zo zijn er wegen afgezet en enkele schaatslocaties werden zelfs ontruimd.

Wijdemeren en Stichtse Vecht behoorden tot de eerste gemeenten die schaatsliefhebbers opriepen niet langer naar de plassen in de gemeenten te komen. Op zowel de Loosdrechtse Plassen en de Maarsseveense Plassen was het veel te druk geworden.

Later op de dag sloten Rotterdam, Leeuwarden en Hardenberg wegen af omdat er een te grote toeloop was naar populaire wateren. In het Zuid-Hollandse Valkenburg heeft ijsclub Nooitgedacht na overleg met de gemeente de ijsbanen zelf onklaar gemaakt wegens de grote toeloop van schaatsliefhebbers. Volgens de club is het in coronatijd onmogelijk om te handhaven.

Om te voorkomen dat dit soort maatregelen nodig zijn, heeft de KNSB vrijdag schaatsliefhebbers opgeroepen dicht bij huis te blijven. Volgens de schaatsbond zijn er genoeg plekken om te schaatsen, waardoor je niet op pad hoeft. De bond raadt schaatsers aan om bevroren open water te mijden en te gaan schaatsen bij de lokale natuurijsclub, mits het daar niet te druk is.

60 Brandweer evacueert schaatsers met ladders van Haagse Hofvijver

Hulpdiensten helpen gestrande schaatsers van Hofvijver

Een van de meest in het oog springende incidenten van vrijdag vond plaats in Den Haag. Verschillende schaatsers zakten door het ijs op de Hofvijver. De politie moest samen met de brandweer en de Koninklijke Marechaussee uitrukken om de mensen van het ijs af te krijgen.

Een andere groep gestrande schaatsers kon via een dikker stuk ijs naar een bootje dat tussen het ijs en het ministerie van Algemene Zaken lag, lopen of schaatsen. Zij mochten naar binnen bij het ministerie van demissionair premier Mark Rutte.

Komend weekend houdt de strenge vorst aan. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie roept Nederlanders met schaatskoorts op dit weekend eerst goed te kijken of het druk is in een gebied, alvorens ernaartoe te gaan. "Anders komt er nog meer drukte en dan moeten de burgemeester en de politiechef zeggen: we sluiten het af", waarschuwt de minister. "Dat is doodzonde."

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio's, waarschuwt dat gemeenten in het weekend kunnen besluiten om schaatsbanen, meren en vijvers af te sluiten voor schaatsers als het er te druk wordt. Hij vergelijkt dat met de maatregelen die vorig jaar in het voorjaar en het najaar zijn genomen toen mensen massaal naar de stranden en de bossen trokken.