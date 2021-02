KNSB roept schaatsers op om dicht bij huis te blijven

Schaatsbond KNSB vraagt schaatsliefhebbers om dicht bij huis op sloten en vijvers te schaatsen. Die plekken zijn veiliger en je hoeft er niet voor op pad. De bond raadt schaatsers aan om bevroren open water te mijden en te gaan schaatsen bij de lokale natuurijsclub, mits het daar niet te druk is.



Op de banen van de natuurijsclubs wordt het protocol om coronaproof te schaatsen in acht genomen. Vrijdagochtend waren, verspreid over het land, ruim vijftig banen geopend. "We verwachten dat er vandaag nog veel bij zullen komen", aldus een woordvoerder van de KNSB.



Het heeft stevig gevroren en dus zijn in vrijwel heel het land plekken te vinden om te schaatsen op natuurijs. Maar doe dat dan op kleinere waterpartijen dicht bij huis, aldus de KNSB. Op open water dat bevroren is, zoals grote meren, vaarten en kanalen, is de ijskwaliteit onbetrouwbaar, zeker als er grote groepen tegelijk op gaan. Levensgevaarlijk, dus ga daar niet heen, is het dringende advies.



"En dat zeggen we niet alleen om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken, wat helaas op veel plaatsen gebeurt", aldus een zegsman van de schaatsbond. "Dat doen we ook omdat het vanwege de coronapandemie nu eenmaal wordt afgeraden om onnodig te reizen."