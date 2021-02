Gemiddelde ijsdikte bereikt 9 centimeter, ijs blijft onbetrouwbaar

Het natuurijs in Nederland heeft momenteel een gemiddelde dikte van 9 centimeter. Dit weekend kan dat toenemen tot maximaal 15 centimeter, zo verwacht Weer.nl. Wel waarschuwt de website dat het ijs onbetrouwbaar blijft.



Als grotere groepen mensen het ijs opgaan, is op ondiepere wateren een laag tussen 5 en 8 centimeter nodig. Voor toertochten op diepere wateren is minimaal 12 centimeter nodig. Zover is het nog niet. "Op dit moment ligt er op stilstaand water van 2 meter diep circa 9 centimeter ijs", zegt meteoroloog Jordi Huirne. "Als het 's nachts 10 graden vriest, vormt zich 2 centimeter ijs en als het 15 graden vriest, 3 centimeter."



Vooral in de grote steden is het opletten geblazen op de bevroren grachten. Zo is het ijs in Amsterdam momenteel eigenlijk nog te dun en onbetrouwbaar. De komende nachten moet het opnieuw flink gaan vriezen om het ijs genoeg te laten groeien om er met grote groepen mensen op te kunnen schaatsen. Ook in Utrecht ligt nu zo'n 6 centimeter. Dit weekend rekent Weer.nl op een ijslaag van 8 centimeter. In de binnenstad van Groningen is het ijs iets dikker.



Overigens is het op plekken waar zich wel een dikke ijslaag heeft gevormd, lang niet overal veilig om te schaatsen. Sneeuwijs zorgt op sommige plaatsen voor broos en zwak ijs.