De gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht hebben schaatsliefhebbers opgeroepen niet langer naar de plassen in de gemeenten te komen, waaronder de Loosdrechtse Plassen en de Maarsseveense Plassen. Op beide plekken is het volgens de gemeenten inmiddels te druk geworden. Eerder zag de gemeente Stichtse Vecht zich al genoodzaakt de Molenpolder af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.



Via Twitter roept de gemeente Wijdemeren schaatsliefhebbers vrijdag op om niet naar de Loosdrechtse plassen, Ankeveen of Kortenhoef te komen. De gemeente vraagt liefhebbers om ergens anders te gaan schaatsen of om een wandeling te maken. De toegangsweg tot de plassen is inmiddels tot 17.00 uur afgesloten, meldt de gemeente Wijdemeren.



De gemeente Stichtse Vecht deed vrijdagochtend een vergelijkbare oproep. "We adviseren mensen om de plassen te mijden en dichter bij huis te schaatsen. Het is natuurlijk fantastisch schaatsweer, maar kom niet naar de plassen. Het is gewoon veel te druk."