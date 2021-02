De gemeente Wijdemeren roept schaatsers vanwege drukte op om niet langer naar de Loosdrechtse Plassen te komen. Eerder zag de gemeente Stichtse Vecht zich al genoodzaakt de Molenpolder af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de ministers Grapperhaus (Justitie) en Van Ark (Sport) vragen schaatsliefhebbers een goede afweging te maken voordat ze op pad gaan.

Hierdoor zijn dit weekend onder meer de Maarsseveense Plassen niet langer bereikbaar voor automobilisten. De gemeente Stichtse Vecht zag het afgelopen etmaal veel foutparkeerders en bestuurders die de aanwijzingen van verkeersregelaars negeerden, waarop besloten werd de Molenpolder af te sluiten. Daarnaast was het gebied lastig bereikbaar geworden voor de hulpdiensten.

Via Twitter roept de gemeente Wijdemeren schaatsliefhebbers vrijdag op om niet naar de Loosdrechtse plassen, Ankeveen of Kortenhoef te komen. De gemeente vraagt liefhebbers om ergens anders te gaan schaatsen of om een wandeling te maken. Ook donderdag was het volgens de gemeente al te druk op het ijs, wat bovendien lang niet altijd dik genoeg is, maar toen werd schaatsers nog niet gevraagd weg te blijven.

De gemeente Amsterdam vraagt zijn inwoners zoveel mogelijk in de eigen wijk te schaatsen. Daar waar het te druk wordt, gaat het betreffende gebied dicht. Dat meldt het Parool vrijdag. Schaatsers wordt opgeroepen om sowieso de grachten te vermijden. Eerder op vrijdag meldde Weeronline al dat het ijs op grachten, zowel in Amsterdam als daarbuiten, waarschijnlijk nog onbetrouwbaar is.

'Doodzonde als de boel dicht moet'

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie roept Nederlanders met schaatskoorts op dit weekend eerst goed te kijken of het druk is in een gebied, alvorens ernaartoe te gaan. Anders "komt er nog meer drukte en dan moeten de burgemeester en de politiechef zeggen: 'we sluiten het af'", waarschuwt de minister. "Dat is doodzonde."

Sportminister Tamara van Ark wijst erop dat er nu al handhavers naar ijsgebieden moeten komen. Vanwege mogelijke drukte kunnen er ook geen schaatstoernooien komen, zegt ze. "U wilt niet weten hoe jammer ik het vind."

"We hebben afgesproken binnen de coronaregels: topsporters mogen sporten. Maar je moet ook kijken naar de openbare orde en de veiligheid. Dus ik heb contact gehad met mijn collega Ferd Grapperhaus, met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s. En in de optelsom der dingen: de drukte, het publiek en dergelijke, alles wat er nu gebeurt, dat kon niet. En daarmee is het dus een gezamenlijk besluit dat het helaas niet kan."

Schaatsliefhebbers zoeken in groten getale het ijs op nu de verwachting is dat het vanaf maandag gedaan lijkt met het winterweer. Zaterdag en zondag is het nog winters koud en prima schaatsweer.

Overdag blijft het vriezen en ligt de temperatuur in het hele land tussen de -1 en -5 graden. Daarbij schijnt de zon en staat er een matige oostenwind. In de nachten is het flink kouder en kan het (zeer) streng gaan vriezen. De temperatuur daalt tot zo'n -15 graden en lokaal zou het kwik nog wat verder kunnen zakken. In de kustgebieden en Zuid-Limburg is het wat minder koud.