De gemeente Wijdemeren roept schaatsers vanwege drukte op om niet langer naar de Loosdrechtse Plassen te komen. Eerder zag de gemeente Stichtse Vecht zich al genoodzaakt de Molenpolder af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Hierdoor zijn dit weekend onder meer de Maarsseveense Plassen niet langer bereikbaar voor automobilisten. De gemeente Stichtse Vecht zag het afgelopen etmaal veel foutparkeerders en bestuurders die de aanwijzingen van verkeersregelaars negeerden, waarop besloten werd de Molenpolder af te sluiten. Daarnaast was het gebied lastig bereikbaar geworden voor de hulpdiensten.

Via Twitter roept de gemeente Wijdemeren schaatsliefhebbers vrijdag op om niet naar de Loosdrechtse plassen, Ankeveen of Kortenhoef te komen. De gemeente vraagt liefhebbers om ergens anders te gaan schaatsen of om een wandeling te maken. Inmiddels is de toegangsweg tot het gebied tot 17:00 uur afgesloten voor het verkeer.

Ook donderdag was het volgens de gemeente al te druk op het ijs, wat bovendien lang niet altijd dik genoeg is, maar toen werd schaatsers nog niet gevraagd weg te blijven.

212 Friese ijsmeester waarschuwt voor sneeuwijs: 'Het is niet sterk'

'Vanaf maandag gedaan met het winterweer'

Schaatsliefhebbers zoeken in groten getale het ijs op nu de verwachting is dat het vanaf maandag gedaan lijkt met het winterweer. Zaterdag en zondag is het nog winters koud en prima schaatsweer.

Overdag blijft het vriezen en ligt de temperatuur in het hele land tussen de -1 en -5 graden. Daarbij schijnt de zon en staat er een matige oostenwind. In de nachten is het flink kouder en kan het (zeer) streng gaan vriezen. De temperatuur daalt tot zo'n -15 graden en lokaal zou het kwik nog wat verder kunnen zakken. In de kustgebieden en Zuid-Limburg is het wat minder koud.