De komende dagen kan op steeds meer plekken in Nederland op natuurijs geschaatst worden. Gemeenten waar normaal veel natuurschaatsliefhebbers op afkomen, vrezen drukte en nemen maatregelen. Het helemaal verbieden, doen ze echter niet.

Steenwijkerland, de gemeente waar Giethoorn en de Weerribben-Wieden onder vallen, vreest dat komend weekend duizenden schaatsliefhebbers op zijn pittoreske meren, kanalen en grachten afkomen.

Burgemeester Rob Bats riep mensen eerder al op in hun eigen gemeente te gaan schaatsen. "Maar ik besef ook wel dat er tóch mensen naar hier komen", zei hij in gesprek met De Stentor.

"We hebben natuurlijk veel ervaring met schaatsers", licht een woordvoerder van de Overijsselse gemeente toe. "Maar we zitten met corona. Mocht het inderdaad druk worden, dan grijpen we eerder in."

De regels voor schaatsen op natuurijs De anderhalvemeterregel geldt ook op het ijs. Dit betekent onder meer dat volwassenen alleen in groepjes van twee mogen schaatsen, maar dan wel op 1,5 meter afstand van anderen.

Schaatswedstrijden en toertochten zijn niet de bedoeling en kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht.

Een koek-en-zopietent, waar je buiten iets te eten en drinken afhaalt, is wel toegestaan.

De gemeente neemt geen grote preventieve maatregelen, maar het schaatsen wordt ook niet gefaciliteerd. Zo worden er geen extra parkeerplekken vrijgemaakt, wat normaal wel wordt gedaan. Wel zijn er verkeersregelaars aanwezig en worden er waarschuwingsborden langs de snelwegen gezet.

Mocht het toch te druk worden, dan worden wegen afgesloten en schaatsgebieden ontruimd. "Mensen moeten zich beseffen: als er iets gebeurt, dan kunnen ambulances door de drukte door corona niet snel aanwezig zijn. Als je dan een gebroken been hebt, moet je niet raar opkijken als je pas laat wordt geholpen."

Wijdemeren ontmoedigt schaatsen op natuurijs

Een andere gemeente die zich zorgen maakt over een grote toeloop van schaatsliefhebbers is Wijdemeren, waar onder meer de Loosdrechtse Plassen, de Kortenhoefse Plassen en de Ankeveense Plassen te vinden zijn.

De Noord-Hollandse gemeente heeft in een verklaring met de gemeente Gooise Meren laten weten schaatsen op natuurijs te ontmoedigen, maar verboden is het niet. "Het hele land heeft schaatskoorts, daar moet je mee leren omgaan", aldus een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

De gemeente heeft een 'verkeerscirculatieplan' opgezet, dat vanaf donderdag van kracht is. Rond de plassen zijn verkeersregelaars aanwezig en een aantal wegen en parkeerplaatsen worden afgezet. "De dijken rond de plassen zijn heel erg smal, waardoor het er snel vaststaat en er geen afstand meer kan worden gehouden."

Mocht het in de gemeente toch te druk worden, dan wil de burgemeester verdere maatregelen nemen.

Utrechtse Heuvelrug roept op in eigen gebied te recreëren

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, waarin onder meer het Henschotermeer en het natuurgebied Leersumse Veld liggen, zet in op reguleren van de drukte. Ze roept iedereen wel op om vooral in eigen omgeving te recreëren, zegt een woordvoerder.

Om de drukte in de gaten te kunnen houden, staat de gemeente in contact met de natuurbeheerders. Van voortijdige afsluiting is geen sprake, maar als het te druk wordt, neemt de gemeente maatregelen om de drukte beter te kunnen sturen.

Gemeente De Fryske Marren verwacht ook drukte het komende weekend en heeft daar voorbereidingen voor getroffen. Bij de populaire schaatslocaties in de gemeente worden hekken en borden geplaatst en verkeersregelaars ingezet. Speciale coronacoördinatoren moeten erop toezien dat de maatregelen worden nageleefd.

Ook het Noord-Hollandse Waterland, waar de Gouwzee onder valt, neemt maatregelen die gericht zijn op het beheersen van de drukte, schrijft de gemeente op haar website. Daarbij worden ook boa's en verkeersregelaars ingezet.

Geen koek-en-zopie in Gooise Meren

Door de gemeente Gooise Meren, waarin onder meer het Naardermeer ligt, worden ook maatregelen getroffen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Zo zijn koek-en-zopietenten, waar de schaatsers buiten wat te eten of te drinken kunnen halen, er niet toegestaan.

"In het uiterste geval, als het echt te druk wordt, dan zullen we aanvullende maatregelen moeten nemen", aldus de woordvoerder. Daarbij kan worden gedacht aan het invoeren van parkeerverboden, het plaatsen van borden of het afsluiten van gebieden.

Bij de gemeente begrijpen ze heel goed dat mensen willen schaatsen als er een mooie ijslaag ligt, zegt een woordvoerder. "We gaan niet zeggen: kom niet schaatsen. Maar we roepen wel op de drukte te vermijden."